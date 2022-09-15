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英女王伊莉莎白二世於9月8日駕崩，享壽96歲，作為英國史上在位最久的君王（70年），她先後經歷15任首相，包括二次大戰時的名相邱吉爾、戴卓爾夫人等。

（shutterstock）

中國國家主席習近平在唁電中指出：「伊莉莎白二世女王作為英國在位時間最長的君主，贏得廣泛讚譽。伊莉莎白二世女王是首位訪問中國的英國君主，她的逝世是英國人民的巨大損失。」同時他強調，「我高度重視中英關係發展，願同查爾斯三世國王一道努力，以兩國建立大使級外交關係50周年為契機，推動雙邊關係健康穩定發展…」。

習主席談及的「伊莉莎白二世女王是首位訪問中國的英國君主」，時維1986年10月12日，女王應時任中國國家主席李先念的邀請，對中國進行為期一周的國事訪問。當年作為英國外交大臣隨同女王訪華的已故賀維爵士(已於2015年去世)事後回憶：「女王從1950年開始就代表當時身染重病的父親到世界各地訪問，但中國之行顯然讓她格外開心，因為這個中國和她在英國時所聽所想，很不一樣。」

其實早在1950年1月，英國在西方國家中，率先宣布承認中華人民共和國。到1954年，中英雙方各自派遣代辦駐倫敦和北京，不過由於中英兩國直到1972年才正式將外交關係升格到大使級，女王的訪華安排一拖再拖，直到1986年，中英兩國就香港主權問題談判出現契機，才得以成行。

在該次訪問，女王除了會見鄧小平，還會見胡耀邦、李先念等領導人，並且和丈夫菲利普親王到訪北京、陝西、廣東和雲南等地區，參觀了故宮、天壇公園、長城、兵馬俑等名勝古蹟，還在人民大會堂觀看晚會表演。

同時她又向李先念贈送一封遲到390年的信，是伊麗莎白一世在1596年寫給明朝萬曆皇帝，希望英中兩國之間貿易能得到發展，可惜送信的使者遭遇不幸，信沒有送到。

當年女王見鄧小平，鄧說「我作為一位中國的老人歡迎你的到來」，逗得女王哈哈大笑。女王還被記者拍到用筷子夾龍眼、吃海參；在上海豫園湖心亭品嘗中國綠茶；走訪雲南，種下稀有的英倫玫瑰。

女王於1975年首次訪問香港，曾到中環街市、何文田愛民村等和民眾交流。另一次是她在1986年結束訪華後，轉訪香港。她在香港紅館觀賞《女皇訪港青年精英大匯演》，香港藝人成龍、鍾鎮濤、張學友及張國榮輪流上台獻唱。

女王訪華是1984年中英簽署《中英聯合聲明》，標誌中英兩國透過談判方式，解決1997年香港前途問題，踏入新的歷史時刻。她在位70年，首相換了一個又一個，見證了動盪與輝煌，經歷政壇的起落和國內的種種轉變，更見證中英關係的起伏，與香港和中國保持著特殊的情緣。

就在英女王逝世翌日，有大批香港市民到英國駐香港總領事館獻花悼念，說明港人對女王的情意結，跟殖民地時代的過去脫離不了關係。1975年她首次訪港時致辭中說到：「香港獨具其特殊環境及因素，經港人歷年奮鬥，乃發展為一現代名城，其過程可謂舉世無雙。港人所遭遇之困難愈甚，則其鬥志益堅、百折不撓，力爭上游於罕見之逆境之中…」

這段話語重深長。願與港人共勉之。







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