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【晴報專訊】組合Twins久未在港合體現身，鍾欣潼（阿嬌）與蔡卓妍（阿Sa）昨日以白色孖妹造型到中環出席公開活動。現年41歲、成功減去30磅的阿嬌昨日穿上背心短裙示人，獲阿Sa激讚是「近十年最巔峰狀態」。雖然又瘦又索，但阿嬌狂呻無追求者，又揚言已準備好接受新戀情。

Twins昨日合體出席活動，兩人容光煥發。

鍾欣潼昨日靚爆鏡現身，她自言花了半年時間減肥，最辛苦是忍口：「減肥一定要自律，又要調理身體，最困難係的起心肝。」至於一向fit爆的阿Sa，亦分享如何保持窈窕身形：「細個時唔使煩，食幾多都唔會肥，但過咗35歲就要護膚同勤做運動。」

阿嬌穿短裙大曬纖瘦身材，又坦言想再試戀愛滋味。

相隔兩年再回港，阿嬌曾自爆因太靚在德國遭海關扣查，問她返港過海關時有否擔心再度受阻？她笑說：「唔會喇，又唔係喺外國，嗰次真係好騎呢，好彩趕得切飛機，但就好忟囉。（今次留港會耐啲？）我十月又走喇，接咗好多工作。」問阿嬌現時是否多了追求者？她擰擰頭說︰「無呀，有嘅話點會留意唔到。」問阿Sa會否做紅娘？她嘆口氣說︰「有合適嘅一早介紹咗，但如果（男士）依家係單身，條件好又唔樣衰，又無拍拖嘅，就一定有問題。」

拒評張致恒唱歌走音

勁走音。(網上圖片)

至於阿Sa近年長駐內地工作，跟男友石恆聰聚少離多，但她透露男友曾到內地探班，因此不難維繫感情，阿嬌即大爆︰「佢哋兩個成日視像。」問Twins明年可會舉行演唱會？二人表示公司一直在籌備中，她們亦十分期待。會否邀請張致恒（Steven）任嘉賓？阿Sa和阿嬌即時「落閘」：「佢又唔係我哋公司。」提到Steven早前唱經典歌《死性不改》時多次走音，她們亦說：「唔講佢呀！」此外，Twins有份演出的內地節目《星星的約定》盛傳因嘉賓胡彥斌涉嫌操行失德而腰斬，阿Sa說：「完全唔清楚，但唔係腰斬，係剪輯，應該好快可以播。」

Twins對上一次開紅館演唱會，已是2016年。（資料圖片）







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