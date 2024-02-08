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Twins在香港紅館舉行的14場《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》早前圓滿結束，尾場容祖兒（Joey）延續傳統現身大鬧舞台，掀起全晚高潮。「龍虎豹」合體大放笑彈，除了蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）在台上夾擊強吻Joey外，3人還趁機「屈」老闆楊受成博士請去旅行。

阿Sa和阿嬌尾場毫無保留傾力演出。甫開騷快歌Medley中，《跅跅步哈姆太郎》一曲雖然沒有招牌側手翻，不過兩人疊羅漢即興「咀嘴」，全場嗌爆。觀眾反應熾熱，TWINS興奮說：「尾場啦，14場呀，破晒我哋紀錄啦！」隨即進入「校園環節」，Twins唱出《眼紅紅》、《幼稚園》和《我們的紀念冊》，帶觀眾坐時光機回到那些年的青春歲月。阿Sa表示可能尾場，心情特別感動：「我興奮係終於可以放假啦，但其實由前一晚開始，已經有少少失落嘅感覺。真係話咁快，呢14場演唱會『啜』一聲就過咗，就好似我哋呢22年咁樣，『啜』一聲就過咗啦。其實開始確定咗要開咁多場嘅時候，好多人都好擔心嘅，個個都覺得『嘩，佢兩個掂唔掂㗎？』，連我哋都搞到有少少質疑自己。你哋現在話畀我哋聽，掂唔掂先？」全場觀眾大嗌：「掂！」阿Sa再問：「如果我哋再開演唱會，你哋會唔會再嚟支持先？」全場得一個字：「會！」

阿Sa自言來到最後一晚，有很多說話想講，但又不知道該怎樣講：「呢22年，我要好多謝一個人，嗰個人企咗喺我隔離，其實無論係朋友，就算係屋企人都好容易會嗌交，更可況我同隔離嗰位係無血緣關係，咁樣都行到22年。」阿嬌又再發功：「Fake Twins！但唔知點解仲有人認錯我哋嘅。」引來全場笑聲。阿Sa再指：「中間經歷好多嘢，但係好感恩就係無論有啲咩事，我隔離嗰位朋友，都會陪我一齊去經歷，多謝妳呀。其實我有時都幾難頂㗎，我都知自己啲強迫症。辛苦妳了，頂咗我咁耐。」阿嬌則表示：「ok吖，我接受呀。係辛苦妳呀，辛苦妳接受我。」

Encore環節，Twins開騷又邊少得Joey，上次Twins演唱會，Joey飲醉酒上台又喊又笑。而今次Twins開騷，雖然她沒有飲醉，但同樣非常亢奮，「龍虎豹」合體率先為觀眾帶來《隆重登場》，阿Sa和阿嬌左右夾擊強吻Joey，殺Joey一個措手不及。Joey當嘉賓之餘亦不忘為自己和好姊妹謀福利，她說Twins做完14場演唱會那麼辛苦，而她去年又完成了一個騷，不如密謀相約去旅行。阿Sa即雀躍問VIP席上的老闆楊受成：「係咪楊生畀錢呀？」Joey補充說：「所謂萬事俱備，只欠現金咋！」然後再提議3人不如提早跟老闆拜個早年，讓對方給錢給得舒服一點。一輪新年祝福後，阿Sa再問老闆是否贊助全程旅費，楊博士即示意「無所謂」。3人即刻帶領全場觀眾大聲說：「多謝老闆！」

在慶功宴上，阿Sa笑言為演唱會忍口數月，故一完騷即飲汽水食薯片，又飲珍珠奶茶和飲酒，「壞事」做盡。Twins並透露下半年她們會開巡唱，亦希望可以舉行一個side track演唱會。今次演唱會選在阿Sa生日售票，阿嬌生日正日開騷，阿嬌感覺被重視，不過未必會再補祝生日，收到阿Sa送的貴重生日禮物，已經非常滿足。提到緋聞「同性密友」皇甫聖華都有捧場？阿嬌說：「係朋友，我唔可以有自己朋友呀咩？（佢咀你喎？）唔係啦！（唔使澄清？）唔使，總知好多朋友都有嚟支持。」而阿Sa透露初戀男友和前度石恆聰都有來捧場，二人亦異口同聲表示未有新戀情。

至於關智斌（Kenny）和Joey做嘉賓，Twins稱Kenny是臨時即興拉上台，而Joey則是Twins演唱會的傳統。她們大爆Kenny做單手側手翻看似厲害，但差點成為首位在紅館台上嘔吐的男歌手。而阿嬌因身體不適，演唱會較後的場次取消側手翻環節，她說現在身體已康復，但巡唱會否再現側手翻，到時再算。