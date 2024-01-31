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MIRROR和Twins分別正舉行演唱會，昨晚（29日）竟不約而同發生小意外！MIRROR成員邱傲然（Tiger）示範側空翻時失手變「撻生魚」，而鍾欣潼（阿嬌）打側手翻亦失去平衡跪落地，幸好二人都有好隊友呵番。

MIRROR昨晚舉行第12場演唱會，到尾聲時12子合唱《WE ARE》，眾人high爆起哄下，Tiger即場表演側空翻，不過落地時因角度不對，令Tiger整個人撻落地，嚇到全場粉絲驚叫！幸好小時候學過武術的他身手靈活沒有受傷，而一眾隊友立即上前看看他，隊友王智德（Alton）執生大叫：「冇事！冇事！」而Tiger亦立即起身示意冇受傷，更「沙冧」表示歉意。

事後Tiger上載短片，原來他在騷後決定再做一次側空翻「找數」。負責揸機拍片的Alton，與正副隊長楊樂文（Lokman）及江熚生（AK）狂奔，Alton邊跑邊說：「直擊報道！直擊報道！邊度跌低邊度起返身，我哋一鏡到底睇下佢真功夫先啦！交個台畀你啦世侄！」然後Tiger助跑，成功做出完美側空翻，四人即興奮揈頭大叫，儼如小朋友。一眾隊友都留言畀笑喊emoji，鏡粉們亦留言：「咁有型得唔得架」、「人無事先做到世界冠軍！！！現場睇到真係嚇死me」、「頭先嚇親呀！不過型嘅！」、「最緊要人無事！」等等。

姜濤同大表哥感情好好。

Stanley「嫌棄」姜濤送吻。

此外，昨晚的MIRROR彩蛋是邱士縉（Stanley），他與兄弟姜濤合唱《蒙著嘴說愛你》，事後姜濤上載Stanley綵排時的走音片段，並深情說：「謝謝Stanley，我是真的把這個人當我親阿哥，你說的我都會聽的，在心中。」Stanley亦說:「這個人（姜濤），我會用”在心中”來形容，永遠都會撐你，但我都會努力咁”鬧”你，我愛你兄弟。」

除了Tiger，原來阿嬌昨晚開騷期間都失手，認真巧合。阿嬌與好姊妹蔡卓妍（阿Sa）唱快歌medley時示範招牌側手翻，但阿嬌失手仆倒，結果跪在地上，阿Sa見狀立即衝前扶起阿嬌，又從後攬實阿嬌施展「男友力」，幸好阿嬌沒有大礙，順利完成之後的演出。







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