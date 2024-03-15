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MIRROR 全體成員首次擔正的電影《12怪盜》將於本月底上映，鏡粉們即將看到偶像在電影內施展渾身解數演出。對於首次合體拍電影，12子都對票房有很大期望，他們形容電影內容包羅萬有：有兄弟情、搞笑、動作等，而且故事帶出的「核心意思」，相信觀眾能應用於在現實生活不同情況，能吸引鏡粉以外的觀眾。這齣戲以喜劇形式拍攝，12位成員特別加了很多他們之間的笑料，到時在戲中公開。

（本網圖片）

《12怪盜》由12名成員陳瑞輝（Frankie） 、王智德（Alton）、楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、江 熚生（AK）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）、呂爵安（Edan）、姜濤和邱傲然（Tiger）主演，12人在一個名為「怪盜公會」內，各人身懷獨特的絕技，他們奉命完成一宗將會影響全地球的重要案件。最初12人聚少離多，默契欠奉而險令任務失敗，最後他們決意團結一致合作完成艱巨的任務。

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12位成員早前接受訪問，對於今次電影內有爆破、飛車等場面，加上要與敵人大打出手有不同難度的動作場面，笑言大家表現得有型，Lokman和Alton開場不久已大展身手，Lokman笑說：「現場好多工作人員都提我哋，爆炸嗰幕會好大聲，唔好做眨眼或者縮膊嘅小動作。」Alton笑謂原本有心理準備，但越提醒要注意後，自己反而變得緊張。

（大會提供）

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至於Lokman和Anson Lo特別多動作、打鬥場面，大家取笑Anson Lo是「受傷擔當」，Anson Lo表示：「連續拍咗兩日打鬥戲，有啲動作踢腿太高，拉親腳筋，不過好快好番。同埋戲入面我要撻喺地下，本身有墊嘢，但都痛，過一陣條腰就冇事。」

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Ian則有飛車場面，亦能小心應付，他說：「揸車時要好專注，因為嗰一幕後面有架車追得好貼，而前面又有大石阻塞通道，我哋喺山上面較偏遠嘅地方拍，大家都有用對講機溝通，但收訊息唔係太好，我哋封咗路拍，拍拍下追車時，有外來車入嚟，所以立即停止拍攝。」

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在電影尾聲，12位成員與敵人惡鬥對打場面，他們拍攝前要預先練習，看來簡單的動作，都要有技巧，AK表示這幕戲花了兩日拍攝，Lokman說：「呢一幕好好玩，12個人對所有敵人，係好大挑戰，因為大家要記住所有動作，如果有一個人走遲半秒，就要全部人由頭再嚟過，好好玩。」

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訪問的時候，大家都推舉Stanley為最有經驗的「大師兄」，拍攝時都不斷對其他成員提點，Stanley就大爆電影內，他們都加插了很多Inside Joke，令他們講對白時更搞笑和感覺自然。其中一幕，姜濤以體重自嘲，他與其他成員走進「車立」內出現超重的情況，他笑謂都是由Stanley提意。而另一幕姜濤稱呼客串演出的ERROR成員梁業做「死肥仔」，現實中姜濤不喜歡以這說話形容其他人，姜濤說：「除咗佢（梁業）之外，平時覺得加個死字有啲唔好⋯但呢次幾爽，想繼續講。」

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另外，在戲中12位成員都各有技能，Stanley透露劇組人員以各人性格來設計角色，至於現實生活中，大部分成員都希望能夠像戲中的AK角色，可以有動物傳心的技能，與自己的寵物對話。Anson Lo說：「我想同自己隻狗傾偈，我隻狗好似好驚蚊，見佢成日會避開啲蚊。」Jeremy也想知道，為何自己的貓咪不肯跟自己同床而睡。Tiger選擇較冷門的技能游繩：「就係想睇下有乜用，雖然只係落去，冇得上番去，但唔使等「車立」幾好。」





今次12成員一起擔演，當然會吸引到鏡粉捧場，AK表示這套戲內容羅萬有，有兄弟情、搞笑、動作，有些核心意思大家受用：「講大家團隊合作，除咗MIRROR之外，會有其他合作團體，或者同自己Team點樣合力做，一班隊友鞏固目標，可以應用喺不同生活圈子。」他們對於票房都有信心，若到3000萬票房，推出平時愛影浴缸的照片的Anson Lo公開自己在浴中的照片，若達到一億，對方更會直播沖涼情況，不過Anson Lo立即拒絕。







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