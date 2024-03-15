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現年39歲的袁嘉敏（Candy），前年突然在社交網鬧爆富三代鍾培生及其父鍾仁偉，但對內情含糊其辭，隨後Candy即離開香港，目前定居英國。Candy拍攝新片，除了公開艱苦的童年生活外，更大談COVID期間在港任職畫廊時被有錢人埋身，又大爆對方對她有不同要求。

Candy上載新片，她穿上極薄上衣，透出驕人上圍。她用英語大談自己前半生，自言13歲時去澳洲讀書，雖然父母為她交學費，但她要負責自己生活費，捱得非常辛苦。年紀小小的Candy除了上學，更打幾份工，因在食肆工作要經常清潔機器及處理大量熱水，即使戴手套亦未能保護，令她讀高中時雙手長滿濕疹，至今仍受濕疹困擾：「我的手沒有手指模的！」當時Candy見哪裏有便宜的房租便會搬屋，在澳洲期間共搬屋七次。

Candy坦言，當時她沒有一般少女行街拍拖的生活，最少打過40份工的她，坦言從小習慣跟男性主管或上司工作，令她變得獨立又男仔頭，可能是至今沒有男友的原因：「我一個人由香港搬去倫敦，我想自己一直散發『不要碰我』、『不要接近我』、『我不需要你』、『我自己做得到』的氣場，所以我仍然單身。」

2003年，19歲的Candy應家人要求回港讀書，畢業後到陳可辛的電影公司從事發行工作，後來選港姐簽無線，正式做幕前。跟無線完約後，Candy簽約電影公司，到內地不斷登台賺錢，但因新冠疫情留港，結果去畫廊任職藝術顧問，更被有錢人埋身！Candy說：「我遇到很多有錢、有權力的人，因為當時Covid人人都留港，他們接近我，問我『你可不可以去我們的生日派對唱歌？』、『可以做這些嗎？你能給我拍攝這個嗎？』等等。我不再為他們工作，正如你不能操縱我，去相信之後還有機會。」

Candy強調：「這段片不是講任何人壞話，我帶來的所有東西，全都是靠自己…我要改變自己，不要因為自己是公眾人物，就必須對任何人都友善。」她歸咎於在電影圈工作時不停被中傷：「我看報道，為何要作故仔，說我性格不好、我不是好人？我想我的自卑、想討好人的性格放大很多，我不想再有負面報道，所以不收錢工作，不收錢去別人家中唱歌。」經歷了這些，Candy學會不要妥協太多：「他們依然會想說甚麼便說甚麼，我不能控制。有時他們接近我，只是因為他們的自負，這些人自我膨漲，所以不要介意他們說甚麼。要學習說不，放自己在第一位。」

2022年，Candy突然在IG炮轟鍾培生父子，直斥他們人品有問題，而且父子會有古怪要求。事後，Candy曾拍片解釋自己失去理智，又剖白與到與鍾培生關係：「嗰陣相處都ok，雖然有啲嘢我係忍緊，但係就未話喊咁樣嘅。但係後尾就太唔開心，都喊得幾犀利咁，就咁樣發生咗件事。其實嗰陣係有人主動嚟搵我，就話鍾意咗我好多年，終於想識我喇。」她視鍾培生如「細佬」，談到鍾培生表示曾經濟援助她，她強調自己沒有貪圖對方財富。

內容來源：https://www.youtube.com/watch?v=TuPD726MQRQ







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