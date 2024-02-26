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富三代鍾培生一向都高調兼言論出位，自信爆棚嘅佢身邊長期不乏女伴，日前佢就連登一啲「仇女」言論拍Reel，指係某啲港男嘅個人問題先識唔到女仔，又分享自己認為一個稱職男友嘅應有條件。有網民挑機問到有關佢外形嘅問題，都被佢嘅自信回應秒殺。

鍾培生喺片段中講到連登論壇嘅男性認為所有港女都係「雞」（意指港女貪錢），佢表示：「雖然有啲港女真係雞嚟，但我自己覺得一個男性30歲，起碼要照顧到自己條女（女朋友），你話廿幾歲啱啱grad，未搞得掂，可以接受；但你三十而立，你起碼（做）各行各位都有番咁上下（位置）啦。最基本，照顧條女衣食住行，尊重自己條女，就算你今日搞唔掂，起碼邁向可以做得到先啦。如果唔係學咩人溝女呀，返去打xx啦（意指自慰）。」

唔少人都反對鍾培生講法，指香港生活指數做到佢講嘅嘢都有難度，而佢係含金鎖匙出世先咁「口響」：「有爸爸， 你照顧幾多條女都得。」、「你有錢先咁講啫，衣食住行，最難就係住，租屋租成世呀？買樓又冇你咁有錢，我諗你咁講全香港4成男人都要靠打xx過日子。」鍾培生回應：「sad fact（可悲的事實）, 所以啲女去晒嗰60%度。」

另外，都有唔少人關心鍾培生嘅外形，因為以佢嘅財力絕對可以更加「四正」，但鍾培生就長期「爛面」，生暗瘡同埋佈滿凹凸洞，有網民留言問：「點解你溝到女，但係唔整吓自己塊面？」鍾培生自信留言，指自己係為咗「斬桃花」，令呢位網民都反駁唔到：「唔想太多女，所以我出街都已經唔gel頭，日日uniqlo。」







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