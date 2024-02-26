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前麗的花旦李影逝世享年70歲，有幕後人證實消息。據指李影日前於其加拿大列治文寓所跌倒，又婉拒朋友照顧，當地傳出朋友未能取得聯絡，上門時發現李影跌倒並神智模糊，於是報警將其送院，可惜最後不治。

身在溫哥華的藝人黃淑儀與李影相識近50年，證實對方在當地離世的消息，透露在當地時間25日下午二時左右收到電話:「我當時都好震驚，個電話係我弟婦打畀我，佢係李影嘅麻雀腳，好老友，佢話另一位藝人張惠儀當時喺現場，我即刻打畀張惠儀。」黃淑儀透露李影幾日前跌親但冇睇醫生，同朋友講只係扭傷，但就拒絕探訪亦唔肯出門，朋友就將煮好嘅飯餸放喺佢門口。黃淑儀指自己原本約李影明天見面，尋日打畀對方都冇事。

左起：劉松仁、李影與黃淑儀

黃淑儀表示直到今朝有朋友致電李影但無人接聽，於是登門探訪，見李影躺於床上並表示身體不適及想嘔吐，朋友便召救護車及聯絡張惠儀，張惠儀到場時見到李影仍然精神。救護員到場時即時為李影做逾半小時心外壓，但搶救無效，李影兩名女兒即時訂機票由香港飛溫哥華為母親處理身後事。黃淑儀指本來由李影家人公布，因為李影一家都好低調，但件事已經傳到香港朋友圈，而佢自己都算係第一身了解情況，所以回應事件，免得愈傳愈亂。

黃淑儀表示心情十分難過，又指李影一直壯健冇病痛，冇諗到會突然離世：「可能佢唔想麻煩朋友，所以就話自己冇事。」黃淑儀大讚李影為人好，超級順得人：「我哋成日講笑，話佢仇人都都可以打麻雀，佢係唔記仇嘅人，係個好爽嘅人。」李影一直於香港居住，本月14日回到溫哥華，原定下月更會為當地的兒童醫院演出。

李影參加麗的電視訓練班後加入娛樂圈，於麗的電視主演過不少劇集，成為麗的當家花旦之一。同期同學包括有韓馬利、麥當雄和劉松仁，她先後拍過《星星月亮太陽》、《半生緣》、《浪淘沙》、《大白鯊》及《人在江湖》、《親恩情未了》等劇集，李影曾與劉松仁拍拖7年。劉松仁對於李影過身表示不知情：「我哋一直有聯絡，但冇聽過佢有咩病。」他稱要打探一下便匆匆收線。

李影1984年跟相戀數個月的商人沈海鍵閃婚並移民加拿大，可惜這段婚姻維持8年便離婚收場，李影獨力照顧兩個女兒，其中一名女兒沈穎婷參選2004年港姐入行。

其後曾李影回流返香港拍劇，不過產量不算多。已經有一段時間未有幕前演出的李影，上年上映的電影《12日》中亦有客串演出，於婚宴中扮演奶奶角色，雖然歲月在李影的身上留有痕跡，但反而令她增了幾份女人味，星味不比當年遜色！







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