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女演員舒淇一直飽受嚴重濕疹困擾，經常會出現皮膚敏感狀況，甚至嚴重影響拍攝工作，非常辛苦。由於拍戲每日都要化妝，而且上妝時間長，對皮膚敏感脆弱的她確是非常大的負擔。早前，舒淇在IG分享新相，相中的她穿上背心，兩臂出現「手瓜起腱」的狀態，還以為她騷健身成果，沒想到原來係嚴重過敏。

舒淇留言說：「別以為我練出了我的二三頭肌，是袖子沒蓋到紫外線過敏腫起來了。」見她的雙手上臂的位置又紅又腫，似乎情況相當嚴重，不少好友及網友都留言深表同情。「左邊腫更大欸記得多塗一點藥」、「沒事啦！只要臉沒曬到就好」、「姐姐別哭泣啦！還是超漂亮的」、「很癢，姐你好好擦防曬呀！」等等。

其實以往舒淇都受到皮膚問題困擾，就算旅行行沙灘或出海，只要在陽光底下活動，她都要包到非常密實來保護自己。她曾於2017年一度宣布停工休養和醫治過敏問題，情況見到有明顯好轉，後來疫情的關係，舒淇都較以往深居簡出，減輕工作量以免身體過勞再出現病況。







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