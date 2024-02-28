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鄭裕玲（Do姐）做人一向有原則，她的IG一直以來都只Follow兩個男星，就是王嘉爾和姜濤，直至去年才加入第三人，亦即時韓星任時完，Quota非常珍貴，就算193@ERROR（郭嘉駿）每次訪問都不斷催促Do姐Follow他IG，Do姐都一於少理不理會他。

（鄭裕玲IG）

昨日193的隊友吳保錡有驚人新發現，IG報喜自己竟然被Do姐Follow，他在6分鐘內得悉就立即Cap圖，並且分享IG Story笑問：「係唔係撳錯掣？」相信大家都難以相信，保錡竟然能夠爬193頭得到Do姐的關注？今回仲唔光宗耀祖？

沒想到事隔短短時間，保錡已經收到Do姐的回覆，他笑言：「大家唔使驚，Do姐答咗我，真係撳錯！」不少網友都關注到底Do姐有沒有立即Unfollow保錡，答案是...有！事關再睇睇Do姐IG的Follow名單，繼續都只有三丁友，保錡空歡喜一場，認真陰公豬，不過他跟193友誼的小船都不需要反艇。







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