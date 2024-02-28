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天后王菲與謝霆鋒去年於北京機場重演23年前「世紀拖手」，呢段橫跨咗多年，離離合合嘅戀情，一直都被網民「神化」，令佢哋低調得嚟都被迫高調，早前二人又再喺機場「低調放閃」，舉手投足都令萬眾觸目。

鋒菲戀一向都愛得轟烈，早前深夜，王菲同謝霆鋒由日本旅行返北京，兩人包到實晒咁一同抵達機場，僅露出雙眼嘅王菲完全遮唔住明星光芒，一眼就畀人認到。鋒菲坐膊頭貼膊頭坐電動車，甜蜜互動閃到大家眼都盲。

當年好轟動。（資料圖片）

二人開車前有人向王菲索取簽名，粉絲成功拎到簽名後王菲問fans係用咩相機，忍唔住瞪大眼睛問：「寶麗萊？（即影即有品牌名）」謝霆鋒隨即糾正係叫做「拍立得」（即影即有內地叫法），一向予人「高冷」感覺嘅王菲發嬌嗔輕輕打謝霆鋒手臂，然後笑住重複「寶麗來」，霆鋒則眼神有愛望住王菲。後來有粉絲同王菲道別講「姐姐再見」，王菲一臉驚訝地轉頭同霆鋒表示：「她叫我姐姐！」少女又可愛一面盡現。之後有粉絲追車再索王菲簽名，王菲都冷靜咁默默簽埋，似乎心情都唔錯。

謝霆鋒與王菲呢段相差11歲嘅姐弟戀一直都喺大家眼底「成長」。1999年底，謝霆鋒經梅艷芳介紹認識王菲，不久便傳出緋聞，而雙方都沒有否認。2000年梁朝偉憑《花樣年華》獲得坎城影帝而回港開慶功宴，謝霆鋒同王菲都係嘉賓，而二人當時大方一齊離開，王菲仲當眾拖謝霆鋒走，正面承認戀情。不過二人冇耐之後都係分手，2006年謝霆鋒同張栢芝於菲律賓結婚，連父母都唔知情，但2011年2人正式簽字離婚，五年間誕下Lucas同Quintus兩個仔，離婚後隨栢芝生活。2014年謝霆鋒被影到同王菲一齊坐車，有指二人當時已經復合。







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