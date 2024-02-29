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現年68歲嘅周潤發（發哥）貴為影帝兼國際影星，但就出晒名一啲明星架子都無，唔少人都好渴望可以偶遇發哥「集郵」。早前又有人喺餐廳撞到發哥，仲得到發哥「獎勵」，唔少網民都勁羨慕！

早前有網民於小紅書分享佢喺中環一間越式食肆偶遇發哥嘅相片，相中見到發哥同一名年輕女友人對坐，發哥都係依舊一身低調運動裝，但佢就好似漆黑中嘅螢火蟲一樣咁鮮明出眾，令人一眼就見到佢。而相片都見到佢冇刻意坐得好入避開大眾，而係坐喺餐廳C位，呢位網民留言：「中環吃飯，偶遇對面周潤發，要不要去合影呢？」

發哥真係好！（RTHK截圖）

唔少人都立即留言問係邊間餐廳，睇嚟都好似想碰下運氣撞唔撞到發哥，好多人都留言話好羨慕佢咁好彩。而post主都好有禮貌，冇上前打擾發哥用餐，等佢有啖「安樂茶飯」食。之後嘅禮貌亦得到「回報」，喺餐廳外等候嘅佢獲得發哥「獎勵」，post主再分享同發哥嘅合照，留言：「我們（跟發哥）說不想打擾你和朋友吃飯，等你們吃完飯出來我們才打招呼，發哥說：『I'm sorry，讓你們等這麼久，來來來！你在中間我們一起拍照合影吧。』然後發哥拿著我的手機拍下三張合照。」

網民都紛紛留言大讚發哥，又有人指自己都曾經偶遇發哥，當時都係由發哥揸機，話發哥真係好喜歡自拍咁話。又有人話自己媽媽曾經同發哥say hi，發哥就nice到主動問使唔使合照，咁大卡士可以問呢個問題，又真心咁nice嘅巨星，發哥真係第一人！其實發哥不時都會喺一啲平民餐廳食飯，唔少人都希望可以同發哥合照，有時就算被打斷用膳都冇詐型，佢曾經月講過，香港市民支持佢多年，都係從小睇佢戲嘅粉絲，而佢少少舉動就可以令大家開心，因此認為合照係應該，而遇上亦係緣分，佢都好樂於充當「自拍師」……發哥，真係抵大家都咁鍾意你！







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