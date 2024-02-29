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48歲湯盈盈與58歲錢嘉樂當年奉女成婚，唔經唔覺大女錢凱晴（Alyssa）已經11歲，而細女錢凱琪（Kassidy）都8歲。盈盈不時post相分享家庭樂，日前佢貼出全家去海洋樂園玩嘅相片，而湯媽媽同哥哥Anthony以及盈盈都成個餅印咁，加埋同佢日漸似樣嘅嘉樂同兩個囡囡，睇到人好錯亂呀！

幸福！

湯盈盈同錢嘉樂當年因為同大熊貓「盈盈樂樂」撞名，所以去到海洋公園搞結婚，日前佢哋又一家重遊呢個咁有意義嘅地方，湯盈盈post出多張相，表示呢個係佢哋嘅新春「Family Day」。唔少網民都留意到其中一張相出現咗盈盈好少出現嘅媽咪同哥哥，雖然盈盈冇打任何caption，不過就咁睇樣，已經知道佢哋係有血緣關係，似樣到天涯海角都走唔甩。

除咗哥哥同媽咪之外，盈盈一對寶貝女都愈大愈似佢，真傳到媽咪嘅五官；而最神奇嘅都係嘉樂，同老婆愈來愈有夫妻相，似乎都畀盈盈嘅「霸道」基因影響到，而一雙腰果眼同高鼻更係尤其明顯！

湯盈盈1994年參選加拿大蒙特婁小姐奪冠，隨後在1995年到港參選國際華裔小姐競選（現稱國際中華小姐競選），雖然沒有獲得任何獎項，但旋即與無線電視簽約成為藝員。盈盈曾參與多部電視劇集的演出，初時常被委派飾演一些狐狸精的角色，直至2005年於《阿旺新傳》飾演其貌不揚的「李笑好」而受到觀眾歡迎，更獲無線電視頒發《萬千星輝頒獎典禮2005》「最佳女配角」，2007年在劇集《兩妻時代》首度擔正第一女主角。

盈盈自從做媽媽之後減少就幕前工作，僅於2017年參與拍攝處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「高柏菲 （David）」一角，其他時間專注照顧一對寶貝女，由嘉樂主力養家。盈盈不時都流露幸福笑容，錢嘉樂亦非常感激湯盈盈持家有道，琴瑟和諧。







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