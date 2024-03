加入最愛專欄 收藏文章

陳展鵬和單文柔(Phoebe)的女兒「小豬比」陳諾瑤(Quinta),快將5歲。作為二人的掌上明珠,每年的生日都不例外,雖然小豬比4月才生日,陳展鵬和單文柔已經提早為囡囡隆重慶祝。

單文柔在IG貼出小豬比的照片,寫著,「Happy birthday, my dear , u will forever be my little girl!(親愛的生日快樂,你永遠都是我的小女兒。」她為囡囡悉心安排生日會,現場佈置以粉紅色為主,而且襯番囡囡的乳名,有多個可愛豬氣汽球。

為尊重囡囡小豬比的意願,單文柔就算一早對生日會有構思,但仍然詢問囡囡的意見,「我隨口一句問,你想生日點過呀,Quinta 話好想想同同學仔一齊玩。2星期?點準備得切。」

於是單文柔立即找朋友幫手,無論如何都想令囡囡的生日願望成宜,獲得多位朋友協助下,場地、佈置、食物都一一準備好。而且單文柔更花盡不少心思,為了更有紀念價值,她把一幅之前與小豬比合作畫成的圖畫,拎去印製成T恤,讓囡囡在生日會穿著。最後還一家三口,一起穿上特製的T恤,超級溫馨。而且見到女兒當日在生日會笑容,作為母親的都倍感安慰,覺得就算多辛苦也值得。

生日會當日,不少小豬比的同學仔出席之外,圈中藝人陳敏之都有到現場賀小朋友的生日。至於林夏薇、胡杏兒、麥雅緻等人都留言祝賀小豬比生日快樂,而且亦讚媽媽單文柔花心思,把場地佈置得十分精美。







