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TVB歌唱比賽節目《中年好聲音2》決賽《中年好聲音2登峯之戰》賽果塵埃落定，古淖文奪得冠軍寶座，一直被視為大熱嘅譚輝智飲恨得亞軍，而顏米羔就得季軍。古淖文15年前參加《亞洲星光大道》比賽僅得到第五名，今次吐氣揚眉奪冠後，不少網友翻看他當年參賽的影片作對比，同樣是古淖文、同樣是肥媽做評判，感覺好似時光機一樣。

古淖文、譚輝智及顏米羔完騷後接受訪問，古淖文表示：「我仲未接受到，睇完評判畀全部都係20分，我真係抖唔到氣，啲眼水係咁嚟，好彩米羔即刻叫我唔好喊，頂住。而家仲係一片空白，覺得真係我咩？雖然比賽好漫長，但係真係好興奮，好多謝。（吐一口氣？）今次我冇諗要贏定輸，去到108強只係想一路去唱，聽到自己三甲就覺得爽喇，我可以唱英文歌喇，真係可以喺台做一次自己，唱完好爽腎上線爆燈！唔理冠亞季，唱咗就好興奮！」他坦言自己已經戒口8個月，完騷慶功最想食辣嘢、炸嘢及薯片，全部塞入口，他透露大家都已經簽約TVB在香港發展，至於會否再一次搬來香港就遲少少再決定。

輝智完成比賽後特別跳脫，記者要求再表現舞步，他毫不猶豫扭身扭勢，更教古淖文和顏米羔一齊跳，心情High爆，他表示：「好開心又好漫長，覺得能夠去到最後已經好感動。跳舞對我嚟講係難，但原來多啲練習其實有可能，我好滿意，（跳舞忍唔到笑？）專登呀，冇理由全程苦瓜乾咁呀嘛！（日後向跳唱歌手發展？）咁又未！」不過身邊古淖文和顏米羔起哄大表期待，更稱呼輝智為「舞林至尊」。提到評判指輝智揀錯歌唱張天賦《記憶棉》，他表示：「其實我一直成個比賽都係唱舊歌多，咁最尾我想唱番啲新歌挑戰，可能未必適合某啲歌，都對得住自己。」至於顏米羔賽前突然被爆有兄弟喺網上以按摩優惠「賄選」，又被指買粉絲，最終未有影響他的表現成功得到季軍，他說：「三甲就興奮到爆，由頭到尾就係想入三甲可以唱多首歌，名次唔係在乎，心情冇受影響，上到台就要對觀眾負責，做好表演。而家最想舒舒服服食一餐邊爐，大把人話我瘦咗，乜都冇做瘦咗！」

古淖文2009年參加亞視舉辦的《亞洲星光大道》比賽，當時同樣是肥媽做評判，兩人認識十多年，所以今次《中年好聲音2》再參賽時，古淖文一直被網友指是「肥媽契仔」擁有特權。昨晚古淖文表現超水準贏得冠軍寶座，不少網友即時翻睇他當年的比賽片段，果然台風造型都相當浮誇，相比起如今36的他，現時穩重得多。當年《亞洲星光大道》古淖文只得第五名，當年的冠、亞、軍季分別是羅力威、亢帥克及蔡梓銘。

至於黃劍文、安雅希、陳俞霏和沈宗賢雖然未能打入三甲，但都已經簽約無線繼續發展，黃劍文表示沒有失望，滿意自己的演出，可惜是生病足足一個多月，聲線未復元影響表現，但他已經盡力，未來希望唱歌、拍劇和綜藝各方面多挑戰。至於來自馬來西亞沈宗賢會留港發展，已經搵好地方居住在劍文附近，大家成為街坊互相照應。安雅希表示比賽以來減肥足足53磅，但由於決賽的關係，減肥暫停，但未來目標希望再減20磅。她表示明白評審不想她減肥太劇烈影響運氣的表現，所以未來會慢慢減，不會太急進。







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