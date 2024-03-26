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26/03/2024

陳展鵬單文柔為女兒小豬比大搞生日派對！粉紅色Party超溫馨！陳展鵬將愛女畫作印成Tee著上身

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Photo: IG

　　陳展鵬和單文柔（Phoebe）的女兒「小豬比」陳諾瑤（Quinta），快將5歲。作為二人的掌上明珠，每年的生日都不例外，雖然小豬比4月才生日，陳展鵬和單文柔已經提早為囡囡隆重慶祝。

 

 

　　單文柔在IG貼出小豬比的照片，寫著，「Happy birthday, my dear , u will forever be my little girl!（親愛的生日快樂，你永遠都是我的小女兒。」她為囡囡悉心安排生日會，現場佈置以粉紅色為主，而且襯番囡囡的乳名，有多個可愛豬氣汽球。

 

 

　　為尊重囡囡小豬比的意願，單文柔就算一早對生日會有構思，但仍然詢問囡囡的意見，「我隨口一句問，你想生日點過呀，Quinta 話好想想同同學仔一齊玩。2星期？點準備得切。」

 

 

　　於是單文柔立即找朋友幫手，無論如何都想令囡囡的生日願望成宜，獲得多位朋友協助下，場地、佈置、食物都一一準備好。而且單文柔更花盡不少心思，為了更有紀念價值，她把一幅之前與小豬比合作畫成的圖畫，拎去印製成T恤，讓囡囡在生日會穿著。最後還一家三口，一起穿上特製的T恤，超級溫馨。而且見到女兒當日在生日會笑容，作為母親的都倍感安慰，覺得就算多辛苦也值得。

 

　　生日會當日，不少小豬比的同學仔出席之外，圈中藝人陳敏之都有到現場賀小朋友的生日。至於林夏薇、胡杏兒、麥雅緻等人都留言祝賀小豬比生日快樂，而且亦讚媽媽單文柔花心思，把場地佈置得十分精美。

 

 

轉載自: 晴報

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