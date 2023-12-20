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20/12/2023

胡說八道演唱會｜李施嬅未婚夫Anson公開合照！星級健身教練是KOL Brian Cha弟弟！飛美國支持未婚妻在台下High爆尖叫

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Text: 娛樂組

　　「胡說八道」一班好姊妹首次「結合」在美加開辦「胡說八道 Girls Night 世界巡迴演唱會」，胡杏兒、姚子羚、胡定欣、黃智雯及李施嬅特別飛到美國洛杉磯開騷，雖然未見胡蓓蔚同行，不過五位本身已經感情要好，在舞台上更加顯得非常強的默契，紅色、白色兩套主題服裝都非常性感，盡顯五女的驕人身材，而她們演戲出色，原來唱歌、跳舞都毫無難度。

 

（IG圖片）

（IG圖片）

（IG圖片）

 

　　五位女生都有分享演唱會的花絮照片，亦興奮準備下一站三藩市站的演出。除了美國的粉絲們支持外，原來李施嬅的未婚夫Anson Cha（車崇健）都是座上客，他在IG分享短片，原來特別去當地捧場，片中見到Anson在台下非常興奮，向住台上的施嬅尖叫吶喊，更High爆手舞足蹈，跳來跳去。

 

 

　　隨後，Anson都在IG首次公開跟李施嬅的同框合照，大讚未婚妻「Good Show」，兩人皮膚一黑一白相映成趣，而且一個畀心心手勢，一個做夏威夷「你好」的手勢，盡展幸福笑容非常可愛。

 

　　李施嬅2021年突然分享鑽戒照宣布答應求婚，當時她未有公開另一半的身分，不過未婚夫火速被起底，原來正是星級健身教練Anson Cha。他是著名KOL Brian Cha的弟弟，不過生活非常低調，Anson平日IG都是分享做運動的影片，見他身手靈活而且全身肌肉，難怪周潤發、楊千嬅、郭富城、關智斌等都是他的健身學生。而施嬅都夫唱婦隨，經常都會跑步做運動，兩公婆志趣相投。

 

　　Anson和施嬅雖然情定終身，不過從未發放過合照，今次機會難逢，首次「同框」合照，簡直甜到漏。

 

 

轉載自: 晴報

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