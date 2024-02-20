馬天佑show整容前後相片！為圓歌星夢隆鼻隆下巴增自信！小時候慘被欺凌用皮帶鞭打

歌手馬天佑最近突然刪掉所有IG帖文，只留下新歌《受傷》的post，以及一條整容自白影片。片中，馬天佑表示為圓歌星夢，多年前竟走去開刀整容，不但公開整容前後的模樣，又表示已動手術拆除臉上假體，做個真正自信的自己。

馬天佑指成為歌手是他最大的夢想。

新歌《受傷》。

馬天佑在短片中公開多張出道前的照片，原來整容前的他單眼皮、鼻子不高，加上短下巴，外表未算突出，更有幾分似崔建邦。他坦言當時冇自信：「喺讀書嘅時候，我最大嘅夢想，係希望有一日可以成為歌手。但係做歌手，好似就要有一個完美嘅外表，例如一個高嘅鼻、尖下巴，或者濃眉大眼。所以我一踏入社會，我就去咗整容。」

做手術隆鼻及隆下巴的馬天佑，「進化」後自信大增，衣著造型愈見大膽，但當時仍經常被誤解，間中遭受人身攻擊：「幾年後我發覺呢啲所謂自信其實好表面，每當我照鏡時，我都諗起當時冇自信到去開刀整嘅自己，所以喺2019年時，我決定做一個更大嘅手術，一個清拆手術，將植入喺鼻同下巴嘅假體拆走。」馬天佑逐漸領悟到建立自信不應該單靠外表，但他不後悔整容，相信每個階段的選擇都使他成長。現在，他已不再用外貌來定義自己的價值，更熱愛現在的自己，同時以新歌《受傷》記錄了這段尋找自我的過程，從這些經歷中，他發現到真正的美麗並不只侷限於外表，而是源於內心的成長和接受自己的獨特性。

其實，馬天佑2021年開騷時，自爆10年前已經整容，同時又道出小時候因身形矮小又瘦，曾慘被欺凌，被人用皮帶鞭打。