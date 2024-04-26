Amorepacific變身醫美護膚品牌AP！以膠原緊膚療程為基礎，帶來最強緊緻雙效面霜！

今年一月，Amorepacific宣布將會Reinvent為AP（APEX OF SKIN CARE），名字改了，全線產品都煥然一新，年初開始在韓國主要百貨公司進行品牌重塑和開設店鋪，舊名字舊產品Fade Out，香港是韓國以外首個推出AP並開設全球第一間AP Suite的地區，對於已建立多年的尊貴品牌，絕對是非常破格的決定。

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大家對Amorepacific的印象可能是「集團龍頭品牌」、「尊貴護膚品」、「雨前一」綠茶成份等等。今年一月，集團宣布Amorepacific將會Reinvent為AP（APEX OF SKIN CARE），名字改了，全線產品都煥然一新，年初開始在韓國主要百貨公司進行品牌重塑和開設店鋪，舊名字舊產品Fade Out，香港是韓國以外首個推出AP並開設全球第一間AP Suite的地區，對於已建立多年的尊貴品牌，絕對是非常破格的決定。

早在2021年，Amorepacific 董事長徐慶培宣布2025年願景：「以『Live Your New Beauty『為口號，將創造讓所有顧客找到屬於自己的美，打造使之獲得實現的未來。」AP實驗室於同年成立，主力倡導結合頂尖醫學護膚技術和創新活膚成分的產品配製流程，2024年初全球發佈AP BEAUTY，背靠集團逾70年的護膚科研，以及超過3,000項專利，開拓高端醫學護膚領域，可見AP BEAUTY是集團實踐2025年願景的重要項目。

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Amorepacific早於1954年已成立韓國首個化妝品研究室，及後於1992年成立太平洋中央研究所，多年來持續各項研究，AP實驗室則與世界各地的研究機構緊密合作進行研究，將成分解構至最純粹的分子結構，發現多個對肌膚蛻變發揮顯著作用的突破性成分，更透過與專家評估機構合作，進行領先業界的雙胞胎臨床及醫學研究，以證實產品的功效。

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AP BEAUTY首推 M.D系列以Duel Repair Lift Cream膠原重建緊緻雙效面霜為代表產品，這款以醫美膠原緊膚療程Thermage為研發基礎的高效抗衰老面霜，透過專利醫美成分PDRN和EXOYNE的協同作用，在短時間內提供強大修復和提升效果。

Thermage是一種單極射頻(Mono-polar RF)療程，經臨床證實可用於皮膚表層下方，解決因年齡增長及環境因素所造成的多種皮膚缺陷，以改變皮膚樣貌。療效包括緊緻下垂的皮膚，使眼部、下巴及頸部周圍的臉形線條更為明顯立體。

M.D Duel Repair Lift Cream膠原重建緊緻雙效面霜，透過AP BEAUTY獨有專利醫美成分 PDRN ，集中重構皮膚角質層以至基底層的保護屏障，高效改善皮膚的脆弱狀況。而專利醫美成分EXOYNE其緊膚作用較胜肽卓越34%，高效促進核心膠原蛋白自我再生，提升彈性，重點加強各層皮膚的緊緻度，從內而外締造緊實健康的皮膚，換言之，可達至類近Thermage療程的「拉皮」效果。

根據人體使用測試，使用Duel Repair Lift Cream膠原重建緊緻雙效面霜的顧客與普通面霜使用者相比，彈性提高了 213%，損傷屏障恢復率提高了 202%。 經證實可提高皮膚密度，促進受刺激皮膚屏障的恢復，進行醫美療程後使用，會產生更顯著的改善效果。

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市面上有很多醫美護膚品，M.D Duel Repair Lift Cream 有什麼特別之處？ 韓國AP總部的 Chief Beauty Artist - Lucas Lee 在昨日（4月25日）的發佈會有更顯淺的解說。

「簡單而言，這款面霜會模仿醫美療程的原理，將Amorepacific獨家研發的有效成份透過INFUSING BANDAGE™ 專利配方，在受損肌膚屏障上即時形成保護膜，營造接近水凝膠敷料的濕潤環境，加速癒合修復，同時促進活性成分滲透肌底（約肌膚第十層），即表皮層和真皮層之間，向下發揮增生骨膠原及收緊皮膚的作用（就像建築物的柱撐起肌膚），向上發揮修復作用，令表皮層回復最健康的狀態（就像建築物的天花板一樣保護肌膚），因此命名為Duel Repair Lift Cream。」

聽完講解立即試用，面霜的質地非常軟滑，延展性極高，只需少量便可以推開覆蓋很大範圍，塗抹後不會覺得很濕潤，像有一層超級薄膜，肌膚紋理即時平滑，我覺得有點像塗化妝底霜後的質感，淡淡檀香木味亦有驚喜，決定認真用一瓶觀察效果！

詳情：https://www.instagram.com/ap_beauty_hk/