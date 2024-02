尹子維 | 「中國第一美胸」封盤！徐冬冬曬巨鑽宣布訂婚！尹子維當年為求復合一日發20條微博瘋狂表白

尹子維2018年與「中國第一美胸」內地女星徐冬冬分手,及後尹子維在微博日日瘋狂表白求復合,結果去年成功(口氹)番徐冬冬。昨日(18日)徐冬冬更在微博宣布與尹子維訂婚,「痴心情長劍」尹子維終於娶得美人歸。

尹子雄在日前情人節,曾在網上分享大大粒鑽戒相,留言:「聽說徐總喜歡這個品牌!我不是戀愛腦!但是關於徐總的你們說甚麼都好!情人節快樂!」

而剛剛度過34歲生日的徐冬冬,昨日大曬戴住該隻鑽戒的照片,留言:「感謝朋友們的關心,已訂婚。婚禮待定,如果順利我們會在哈爾濱辦個流水席,接地氣熱鬧喜慶,到時請哈爾濱的網友們一起參加。洛杉磯的家人朋友會舉行簡單小型婚禮。香港和同事朋友家人們簡單聚會。」

尹子維曾試過一日發20條微博求復合。

日日花心思讚「徐總」。

尹子維一改平日長氣風格,只轉發未婚妻帖文並留言:「我們已訂婚!The best day of my life!」徐冬冬及後提一提到哈爾濱參加流水席的網友:「我們不接受任何禮物紅包,不要開豪車。我們只收一句你們祝福的話,見到我們祝福一句就可以。」身材出眾的徐冬冬,為內地家傳戶曉的椰汁品牌擔任代言人多年,她在廣告的S型甫士更是深入民心,她不忘為品牌宣傳說:「婚禮專用飲料,我們椰汁。」

形象向來不羈的尹子維,與徐冬冬分手後四年多後變成深情男,瘋狂求女方復合:「還是好喜歡冬冬啊」、「她是不婚主義者…我…怎麼才能夠好好照顧她」、「我沒有放棄,我會多一些表達,只要你不嫌煩」、「看到妳發微博了!以後我也多一些白天發,和妳同步」等。徐冬冬起初堅拒復合,直至去年8月被尹子維打動,上載拖手相宣布復合。

復合後,尹子維不改痴情本色,經常洗版式向徐冬冬表達愛意,又以「徐總」稱呼女友,夠晒尊重。不少網民留言形容尹子維「戀愛腦」,雖然他對「戀愛腦」的形容相當抗拒,但他依然日日表明心跡,嚴禁其他異性埋身:「任何異性我是有另一半的人!未來!請勿上我車!拍段子找別人拍!別玩曖昧!別加微信!我不吃這套!」、「和你的每個階段每一步都走踏實!保護你守護你!@徐冬冬 」、「未來關於徐總和我自己我會好好保護!」,給徐冬冬最大的安全感。