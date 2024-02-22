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22/02/2024

ViuTV拍中女選美節目《美麗40路》！網民推舉35歲以上心水女星！熟顏女星練美娟竟然未夠秤參選？

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Text: 娛樂組 Photo: IG、FB

　　ViuTV過往推出不少選美真人騷，繼《最後一屆口罩小姐》、《肥美人》後，再推出新選美節目《美麗40路》（暫名），邀請年齡介乎35至50歲女性參加，引來網民熱烈討論，紛紛推舉圈中40路美女參選，但當中最獲熱捧的一位原來竟然「未夠秤」，令網民跌晒眼鏡。

 

　　真人騷向來是ViuTV的強項，過往推出2屆《口罩小姐》、肥妹版選美《肥美人》及開宗明義大改造的《造美人》等，都製造了不少話題，並簽下第一屆口罩小姐冠軍浩南（鄭伊琪）、米露迪等為旗下藝人。

 

第一屆口罩小姐冠軍浩南（左二）。

新節目。

 

　　近日，ViuTV在FB發帖，正式招募35歲或以上的美麗中女，參加新節目《美麗40路》（暫名）：「無論單身、已婚，或已成充滿愛心的母親，都歡迎參與。」節目組將安排參賽者參與一系列拍攝、活動、訓練、遊戲、比賽，呈現成熟女性的美麗，並有嘉賓、藝人、歌手及專業人士沿路指導。

 

 

　　節目由孫慧雪做主持，網民留言推介40歲鄧麗欣（Stephy）可以做嘉賓，亦有不少人已經揀選心水「佳麗」，包括41歲文青女神蔣雅文、37歲「女人天花板」COLLAR成員李芯駖、38歲「杰寧公主」潘杰寧、48歲杜如風、 42歲莊韻澄，甚至有人推介39歲、正失業的前亞視一姐薛影儀參選當搵工。

 

 

　　不過，網民推舉得最熱烈的是ViuTV藝人練美娟（娟姐），雖然外表成熟的她在《反起跑線聯盟》演師奶角色，但有心水清網友留言：「娟姐真係多謝你呀！佢90年，34歲。」唔少網民大跌眼鏡，不少人以為她已年屆40：「生得急咗啲」、「其實娟姐幾正，有韻味，成熟女人嘅味道。」有自稱38歲但貌似大學生的女網民，毫不留情狠批娟姐：「 咁梗係佢（娟姐）個樣生得老我先話睇唔出佢34歲啦，我初時真係以為佢40歲…我估係因為佢成日飲酒，先至把聲又沙，個樣又老咁囉。」難得娟姐被人彈熟顏都好大方，更提議該「童顏」女網民：「咁呢個節目好適合你呀～～ 快啲參加啦！」

 

轉載自: 晴報

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