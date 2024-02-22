  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

22/02/2024

翁虹新年與超省鏡女兒拍抖音片！16歲小水晶被網民大讚似阿嬌！去年星二代顏值投票撼贏沈月

#翁虹 #沈月 #邱淑貞愛女 #小水晶 #前亞姐冠軍 #星二代 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　前亞姐冠軍翁虹55歲依然省鏡，她除了不時分享美魔女駐顏養生心得外，又經常與愛女劉蒔（小水晶）母女檔拍片。現年16歲的小水晶盡得媽咪真傳，眼大大好靚女，去年在網民票選更力壓邱淑貞女兒沈月，成為公認的最美星二代。

 

 

　　近日翁虹與女兒小水晶拍攝抖音片，為粉絲及網民送上新年祝福。翁虹一邊講祝福句，身後的小水晶表演吹長笛，大曬音樂才華。頭髮長長、眼睛大大的小水晶長相精緻，雖然跟媽咪不算餅印，但兩母女都是大美人，小水晶更被網民讚五官似鍾欣潼（阿嬌），亦有人笑指：「女兒好漂亮，這麼好的基因應該多生幾個。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　小水晶不時在社交網曬自拍及跳舞片，日前更難得騷廚藝，拍低自己親自下廚煮團年飯，煮足五個餸。小水晶的美貌獲得認證，去年她在微博舉辦的「星二代裡顏值最 Top 你認為是誰？」投票活動，票數遙遙領先獲第一名，內地女星董潔的兒子「頂頂」獲亞軍，事前呼聲最高的邱淑貞愛女沈月，竟然僅僅獲得第三。

 

呢個係小水晶。

 

沈月（右）都係靚女。

 

　　不少網民認為以小水晶的靚樣和條件，根本不需要「星二代」光環加持，已足夠出道有餘。不過，翁虹笑言目前希望女兒先以學業為重，並感謝網民對小水晶的厚愛。

 

 

 

轉載自: 晴報

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#翁虹 #沈月 #邱淑貞愛女 #小水晶 #前亞姐冠軍 #星二代 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

帶你探索主新主頁！輕鬆探索精選資訊！

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk