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23/02/2024

蔡天鳳離世一年！媽媽出短片悼念女兒：就連呼吸都是痛！深信女兒化蝶顯靈分享4孫兒與女婿合照

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Photo: 抖音

　　28歲名媛老婆蔡天鳳（Abby）去年2月24日被發現慘遭謀殺分屍，遭殘忍殺害並藏屍大埔龍尾村村屋。蔡天鳳育有四名子女，生父分別為第二任丈夫譚仔太子爺Chris同埋前夫，而涉案疑兇就係蔡天鳳前夫一家，案件至今仍在審訊當中。蔡天鳳出入名流社會，連天王郭富城太太方媛都係佢好友，消息震驚全城。蔡天鳳生前與她的媽媽「五姐」感情深厚，昨日係蔡天鳳死忌，五姐post出短片悼念女兒。

 

 

　　五姐以大寶寶稱呼她的長女蔡天鳳，以往亦常於抖音分享女兒嘅生活點滴，但蔡天鳳離世對後佢一度將社交帳號視頻片段全部清空，並設為「私人賬戶」。至去年6月五姐再次更新分享蔡天鳳嘅喪禮短片。五姐昨日再次分享短片，並撰寫長文掉念女兒離世一周年：「媽媽善良溫柔大愛的大寶寶（蔡天鳳）離開媽媽一周年了，妳突然的離開讓媽媽無法接受，每當觸景生情時，這麼優秀孝順乖巧的寶貝說沒就沒了，好像刀子捅進心臟，就連呼吸都是痛，控制不住的發抖，眼淚情不自禁的流，痛徹心扉的難過 。只有自己經歷過的人才體會到這種撕心裂肺滋味。大寶寶，媽媽也知道你帶著不捨和牽掛去了天國，妳也知道媽媽時常掛念妳，這段時間家裏出現的事情太神奇了。50幾樓經常飛上來這只蝴蝶，媽媽知道大寶寶顯靈了，化身為蝴蝶魂歸家裏，陪伴家人的左右，也是媽媽的一點安慰。」

 

 

　　片中五姐不停影住一隻蝴蝶喺佢手上停留，又喺佢其中一個孫仔身上爬行，仲停留喺蔡天鳳相片前，唔肯離開。五姐又post出同4個孫仔孫女以及女婿嘅合照，非常溫馨以慰女兒在天之靈，五姐續說：「大寶寶4個小寶貝們每星期六日或假期，都聚在一起玩相親相愛很暖心。你要過得好好的，媽媽和親家女婿當4個小心肝們像自己親生骨肉一樣盡心盡力照顧和培養好，大寶寶如果有甚麼心願托夢給媽媽喔！媽媽的大寶寶做人的素養，孝順，做事的文化知識，在所有親朋好友們眼裏人見人愛，我們永恆的思念和牽掛。感謝大家時刻的關心、慰問和痛心，衷心感謝香港警方不眠不休為女兒昭雪。」網民都紛紛留言安慰五姐。

 

轉載自: 晴報

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