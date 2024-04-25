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男男女女‧「嘉」點情趣
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25/04/2024

今集講體毛陰毛！體毛多必定強？與性荷爾蒙有關！陰毛有重要作用！愈濃密愈好？點為之多？女性體毛過多或患上這婦科病

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　常聽說「體毛長，性慾強」，今集為大家解構各種關於體毛的冷知識！體毛在一個性體位超有用？ 自古以來，男女各有不同的體毛「修葺方式」，原來男女性也曾崇拜體毛，認為愈濃密愈好！說到濃密，其實體毛的多少，和性荷爾蒙有關！點為之多？體毛過多的女性，較易患上一種婦科病！男性體毛多又隱喻了甚麼？即聽專家講解！

 

 

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Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Sam Yau

Editing／Crystal Kwok

 

 

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