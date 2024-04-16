  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
辦公室政治
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

16/04/2024

辦公室政治｜有種人返工只為湊老細︰老闆不出現的場合，不用通知我！為何從不做實事卻深得老闆歡心？

#管理 #辦公室政治 #人際關係 #辦公室求生術 #老闆 #職場 #打工仔
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　一年，朋友工作的大學來了一個外事部主管。他跟同事說，校長若有甚麼活動，他會去；沒有校長的事，不用通知他。

 

　　朋友跟我說起時，我也十分意外。怎會有這樣的人？一門心思就是湊老細。

 

　　他們花一門心思去湊老細的同時，又不用負責任做任何事。他們總有辦法批評別人做不到事，而自己卻一樣沒做成事。

 

　　最奇怪是做老闆的好像食了藥般，對他們如痴如迷，明明所有人都知道他們有問題，唯獨只有老闆不覺得他有問題。

 

　　其中一個原因是他們從來不會逆老闆的意思，即使是不合常理、違反道德、破壞公司規章，總之一句話：即做。

 

　　老闆可以突然之間對某一個之前覺得也不錯的員工，好生嫌棄，雖未至要去之而後快，但已經不想再見到他了。

 

　　他們眼明心快，可以作一些調動，把該員工調到老遠的，並且在以後的匯報中聽不到他們名字；甚至他們可以出手炒了他。

 

　　這裏不用思考該員工有沒有能力，亦不用問他究竟做「錯」了甚麼。

 

　　如果我們是該員工的上司，首先我們不會因老闆對該員工的評價太過為意；他讚賞也好，批評也好，我們只會平常心待之。

 

　　我們不會思考老闆突然批評該員工的理由，即使知道老闆不滿意他，也不會因而在老闆面前調走他。我們反而會幫他，向他多加提點，讓他小心些，以免影響他在老闆心中的地位。

 

　　我們會千方百計去「救」那同事，因為我們一門心思去做事；他們一門心思去湊老細。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99 (只限今天)► 立即行動

我要回應

更多辦公室政治文章

你可能感興趣

#管理 #辦公室政治 #人際關係 #辦公室求生術 #老闆 #職場 #打工仔

更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk