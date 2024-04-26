中年好聲音 | 周吉佩畢業1周年做「老闆」被起哄請食飯！曹敏寶與緋聞對象冇影避風頭？

《中年好聲音》第一季的歌手們，不經不過已經參加比賽出道一周年，由比賽以來，一班中1生一起齊齊走過唔同難關，去到今時今日，開始陸續有自己的歌面世。大家共同經歷多了，變得感情愈來愈要好。適逢這大日子，兼是支嚳儀首推個人歌曲《Gotta Try》，大家借機會一齊食飯聚舊。

24日的飯局上，有好多歌手：魏嘉信、吳大強、羅啟豪、顏志恒、丁文俊、涂家堯、何博文、林鉫徫、李佳、梁愷庭、陳早怡、周吉佩、支嚳儀、李泇霖、龍婷和柳冕等人出席，十分熱鬧。

完成比賽後，中1生經常有好多聯誼活動，食飯、開Live、打籃球，搞過好多活動，經常見面。當中，曹敏寶是大家的開心寶寶，負責做康樂組組長，多數由她搞活動約大家見面。但自從跟梁浩銓傳過緋聞後，她似乎低調了，少與中1生同行。而今次畢業飯聚，兩位緋聞男女都刻意避席免碰頭。梁浩銓亦在社交平台較低調，但近日舉行過迷你音樂會之餘，他亦曾與吳大強為圈中人白倩蘭慶祝生日。

成班中1生的畢業飯局，未算最齊人，但現場充滿笑聲相當熱鬧。食完飯夠鐘，就好支持老友支嚳儀，大家專心坐定定，一齊睇她的新歌首播，而且他們都睇得相當投入，替支嚳儀踏出一大步而高興。

離開前，大家起哄，有人更出聲大叫：「周吉佩找數」，周吉佩大方謂：「冇問題呀，最緊要大家開心，我哋係要Keep住呢份友誼，唔可以只係一年見一次，下一個就係李佳請喇。」之後還再數下去，還指著羅啟豪講，順便為老友Tag歌：「只要你相信相信，就會請到食飯。」隨後大家圍在一起講自己今年「Gotta try」的願望，大部分人都想出歌，周吉佩想完夢開演唱會，而羅啟豪就想大膽嘗試：「想try跳多啲舞。」

各人散席後，分別在社交平台分享聚會感受，周吉佩盤點過去一年的工作，出歌又做老闆開音樂學校，他還指大家畢業一周年紀念，希望友誼能延續：「自從大家畢業後各有各忙，難得聚會大家說說笑話當年，大家繼續保持這份難能可貴的友誼！！」

羅啟豪亦在IG分享：「中一演唱會之後呢班同路知音人，大家都各有各忙，已經好難再有機會齊人聚首，所以比賽決賽一周年係最好不過嘅理由，呢份純粹嘅友情無論幾耐冇見，都好似可以令時間暫時為我哋停落嚟。」



