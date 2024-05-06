張韶涵腸胃炎死頂被前排歌迷爆「屎味濃」？網民力撐專業冇失場！透過律師發聲明闢謠將提告網友

張韶涵近日為中國江蘇「時光演唱會」演出，演出前急性腸胃炎嘅佢忍住肚痛上台完成演出，更唱咗4首歌。不過早前就有好多自稱係前排嘅歌迷爆料，稱張紹涵演唱時聞到陣陣屎味，消息更一度登上微博熱搜榜。

張韶涵當日演唱前，就先向粉絲道歉：「首先先說聲對不起大家，我今天就在剛剛在下午的時間得了急性腸胃炎，然後可能我今天的狀態不會太好，但是也讓大家在現在等了那麼久，先跟你們說聲抱歉。我今天還是會完成我的音樂作品，我希望現場的朋友們可以跟着我一起唱出來，今天可能會需要你們的幫助。」

雖然張韶涵當天只唱4首歌就落台，但演出依舊有水準，不過，早前微博上開始瘋傳張韶涵在演出時有「異狀」，仲見到演出後被工作人員攙扶嘅畫面，事後工作室都post出佢躺於病床吊鹽水照片。除此之外，有前排的中國歌迷以「救命啊，昆山拼盤商演張韶涵真的…」為題發文，表示佢聽到張韶涵話腸胃炎時以為佢係「博同情」，但佢一上台後有一股臭味飄來，表示：「我離得太近了，這前排票買的巨虧」。

一系列消息曝光立刻登上微博熱搜，好多網民都撐佢「專業」：「如果是真的，那是非常敬業！」、「如果拉肚子也沒辦法吧，誰想生病。」、「其實看她這樣很心疼。」、「天啊，只能說太慘了。

(更新：早前張韶涵透過律師發表聲明指「張韶涵拉稀（拉肚子）」是惡意捏造的不實消息，更會提告造謠網友。而張韶涵工作室也轉發聲明指：「很遺憾在假期引起不實的輿論風波，既痛心又無奈！但也很堅定在此刻發聲！希望日後不再有此類事件發生！共同維護『美好』的存在」。)

「時光classic演唱會」引發唔少爭議，有觀眾指出，主辦方大肆宣傳三位歌手會演出兩小時，實際上王心凌和張韶涵分別只唱了4首歌，李健也僅演唱7首歌曲，其餘時間則由不知名的歌手和樂團填補，現場甚至出現觀眾高喊「退票」，轟主辦單位騙錢。另外，演唱會設備也飽受批評，有觀眾表示現場音響設備品質差，導致王心凌演出時需要一再調整耳機，張韶涵和李健更因設備故障必須重唱，嚴重影響演出品質。