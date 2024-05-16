黃翊太太分享患慢性腎衰竭經歷！陳存正曾因腎病休克13日靠洗血保命！

黃翊與前藝人太太陳存正結婚多年，兩人婚後育有一兒黃睿（Wesley），不過陳存正因長期患病，多年來生活都非常低調。陳存正早前激罕現身TVB健康節目《早D知早D醫》，大方分享自己患有慢性腎衰竭的經歷，相當艱辛，但幸好家人全力支持和照顧，令她勇敢樂觀面對疾病。

陳存正1992年憑參加「十九區歌王之王爭霸戰」獲得亞軍，隨後加入亞洲電視，多作為節目主持亮相，曾為《今日睇真D》主持。 淡出演藝圈後，她專心相夫教子，並幫忙管理在大埔的熟食大排檔生意，多年來都未有公開露面。陳存正今次在節目中分享自己先天性有遺傳性的腎病，2010年確診患有慢性腎衰竭，「由細到大都有檢查住，但由細到大都做好多運動，唔知道腰痛原來同個腎有關，以為做運動做得多，腰痛好正常。突然間有蛋白尿同血尿，成個馬桶都係，即刻去檢查個腎。」

陳存正表示當時醫生為她開的是抗癌藥，因免疫系統攻擊自己的腎臟，可惜帶來相當大的後遺症，「後遺症就慘囉！甩頭髮囉，我食類固醇主要係搞到塊面好腫大，個頭突然大咗好多，好多帽都戴唔到，又唔敢化妝怕越化越核突。甩頭髮嘅程度係去到用手細細力抓一下，或者大風輕輕掃一下，成手都係頭髮。突然間變成咁，我都好難接受。加上血尿自然導致貧血，貧血就冇力，乜都做唔到，想抱囝囝都冇力，搞到有產後抑鬱，身體硬件有腎病，精神上又有唔妥。」

陳存正透露因腎病的關係而曾經休克13日，甚至老公黃翊見到儀器上太太連呼吸都暫停，幸好及時供氧氣，否認已經死去。陳存正的腎病慢慢演變成末期腎衰竭，全身佈滿傷痕，因在不同部分接駁喉管安排洗肚及洗血，樂觀的她說：「習慣咗，唔覺得係咩，呢啲係戰績嚟呀，總知有得醫就係好。」