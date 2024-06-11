電子支付、企業轉型9大措施發展數碼生活！智能化好處遂個數：虛擬實境教學提升學習體驗、家居自動化生活更便利

數碼生活下不同社會階層是息息相關的，一環扣一環。我們需要從整體上把握數碼生活的發展趨勢，並採取針對性措施，促進各階層之間的共融與協調。只有各方利益相關者齊心協力，數碼化發展才能真正惠及全體社會成員，實現共同富裕。

1. 電子支付

引導商家接入各類移動支付方式，如微信支付、支付寶等，提高結賬便捷性。這可以減少現金管理的成本和風險。

2. 線上線下結合

結合線上預約、外賣等功能，與實體店面形成良性互補，提升顧客體驗。

3. 減少銀行費用

除了移動支付，也可以幫助商家申請信用卡機POS機代理，降低手續費成本。TN Technology Strategy ，他們的服務可支援17種信用卡及電子支付方式，並且支援7間政府發牌虛擬銀行電子信用咭，最大好處是設有商戶後台，商戶可以隨時用手機App或電腦登入查看所有，善用商戶原本有的資源，無須電話線，接駁Wifi 或 插電話咭即可使用，詳情按此。

4. 數碼化基礎設施

加快5G、光纖網絡等高速寬帶基礎設施的建設，為數碼化轉型提供高效的網絡支撐。推動物聯網、雲端計算等新型基礎設施的普及應用。

5. 智慧應用服務

鼓勵企業尤其是中小企開發各類智慧應用程式,如智慧家居、智慧製造、智慧交通等，滿足大家的生活及企業業務需求。推動政府部門提供更多網上便民服務，提高公共服務的數碼化水平。

6.數碼化企業轉型

協助中小企業進行電子商務、流動支付、大數據分析等數碼化改造，提高經營效率。多鼓勵企業上雲、採用ERP、CRM等數碼化管理系統，優化企業內部流程。

7.數碼化人才培養

強化STEM教育，培養新一代具備編程、大數據等數字技能的人才。為企業員工提供數碼化技能培訓，助力企業轉型。

8.數據安全與隱私

建立健全數據安全法例，保護個人隱私和企業數據資產。增強公眾對數據安全重要性的認知，提高自我保護意識。

9.創新生態構建

打造智慧城市樣板，推動政府、企業、科研機構的深度融合。支持科技創新創業，孵化更多數字經濟領軍企業。如數碼港早前推動的數碼轉型支援先導計劃（DTSPP），會以一對一（1：1）配對方式為本地小型及中型企業提供資助，以協助中小企應用即用型基本數碼科技方案。香港特別行政區政府已預留港幣5億元用於配對用途。

申請以上計劃的撥款資助的中小企必須屬於餐飲業或零售業（不包括餐飲業），並必須根據《商業登記條例》（第310章）在香港註冊，並在香港有實質業務經營。 它們不得是上市公司、法定機構或接受公帑資助的非政府機構。

香港數碼港管理有限公司是此計劃的管理機構，詳情按此。

數碼轉型是實現智慧生活的基礎，需要從基礎設施、應用服務、企業轉型、人才培養等多方面著手，構建完整的智慧生活生態圈。

而在數碼生活下的綠色生活，大家可以透過以下享受：

1. 智慧家居：鼓勵家庭安裝智能家電、照明、安全系統等，實現家居自動化管理，提高生活便利性。如智能窗簾、家庭安防等。

2. 智慧醫療：推廣遠程醫療、智慧穿戴設備，利用大數據分析提供個性化健康管理方案。如智能手環、醫療APP等。

3. 智慧交通：支持無人駕駛汽車、智慧停車管理系統的發展，優化城市交通狀況。如自動泊車、實時路況監控等。

4. 智慧教育：發展在線教育平台、虛擬實境教學等，提升學習體驗，縮小城鄉差距。如AR／VR輔助教學、在線課程等。

5. 智慧政務：政府部門提供各類移動端服務，實現政務信息化、數字化，提高公共服務效率。如智慧城市APP、電子證件等。

6. 智慧消費：鼓勵商家採用移動支付、會員管理系統等，為消費者創造個性化、便捷的購物體驗。如無人超市、智能推薦等。

7. 身心靈服務：除了中西醫，身心靈也是香港人需要的一部份，也可以幫助其他提供身心靈發展服務的商家，如瑜伽館、禪修中心等提高曝光度。相信每個人，都需要一個樹窿去釋放自己，詳情按此。

8. 社交媒體宣傳：鼓勵商家善用抖音、小紅書等社交平台進行營銷，展示產品、服務和優惠，提高曝光度和吸引力。如有一間中醫診所，名叫靈草坊，他們善用社交平台。向目標客群推廣中醫養生理念，吸引更多關注。

9. 智慧環保：利用物聯網技術收集環境數據，優化能源管理和資源利用，促進可持續發展。如智能垃圾分類、家庭能耗監測等。

總的來說，智慧生活的核心在於運用各類智能技術，提高生活品質，優化社會資源配置。您提出的共享充電機服務正是其中一環，希望對您有所啟發。

在香港推動智慧生活的同時，我們也需要關注身心靈發展這個重要部分。鼓勵在智慧生活中融入身心靈元素，如提供靜心冥想、心理諮詢等服務、滿足居民心理需求。

大家應該培養公眾數碼素養提升，例如加強全民數碼教育，提升公眾對新技術的認知和應用能力。組織數碼生活體驗活動，幫助長者、弱勢群體融入智慧生活。倡導企業內部重視數碼化人才培養，為中小企轉型提供支援。

只有政府、企業和普羅大眾緊密配合，才能共建包含身心靈發展的智慧、數碼化生活。讓香港成為真正的智慧城市！