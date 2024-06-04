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夏日之瓜：西瓜、節瓜、冬瓜陸續登場！夏日消暑素食譜：六蔬蒸冬瓜
食得有營
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夏日之瓜：西瓜、節瓜、冬瓜陸續登場！夏日消暑素食譜：六蔬蒸冬瓜

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　常說「夏天是吃瓜的季節！」 超市裏的大西瓜，真的很吸睛，只是說，獨居一個人，不好把這麼大顆的西瓜消化掉的。這樣，只能忍耐一下，等回家的時候，捧著大西瓜，來跟爸媽一起吃。節瓜，比較好處理，蒸、炒、煮，以及放湯，樣樣皆能，成為了夏天必備的食材之一。

 

　　至於冬瓜呢，在夏天餐桌的記憶中，亦從不缺席。媽媽是「不時不吃」的信徒，每逢夏天，總會將它切成丁，配合冬菇和乾貝等來煲湯，亦會把它切成厚片，用來炒肉片和鹹蛋等家常菜。在外晚宴的時候，則有喝過，把整顆冬瓜挖空，放進各式食材，一併燉熬成湯水的 「冬瓜盅」。

 

　　瓜類蔬果含水分多，且果肉香甜清涼。隨著夏天的氣候愈來愈炎熱，常過度出汗，容易感到疲倦及口渴。能吃一口西瓜、哈密瓜和香瓜等水果，確能生津止渴。怕西瓜等太大顆，一個人吃不下？炎夏來襲之時，不妨來一杯冬瓜茶，或一碗冬瓜湯，不單能補充水份，有效地清熱解暑，更能瞬間把維生素B、C、蛋白質、鈣、磷和鐵等，統統吸收過來。

 

六蔬蒸冬瓜（4人份）

 

夏之瓜：西瓜、節瓜、冬瓜……陸續登場！夏日消暑素食譜：六蔬蒸冬瓜

 

時間：1小時 

 

材料：

 

夏之瓜：西瓜、節瓜、冬瓜……陸續登場！夏日消暑素食譜：六蔬蒸冬瓜

 

冬瓜 1塊（約300克）/ 乾冬菇 6顆/ 乾雲耳 2湯匙/ 馬蹄（荸薺）5顆/ 本菇（白色和咖啡色）各1/4包/ 日本豆包 一片/  紅蘿蔔 半條/ 大葱（韭葱） 半條/ 青葱 1把/ 芫荽（香菜）1把/ 薑 3片

 

調味：

鹽 1茶匙/ 糖 2茶匙/ 豉油（醬油）2湯匙/ 鎮江醋 1湯匙/ 麻油 1湯匙/ 黃薑粉（薑黃粉）半湯匙/ 七味粉 1/3茶匙/ 白胡椒粉 半茶匙

 

工具：

砧板/ 菜刀/ 蔬菜刨刀/ 湯匙/ 茶匙/ 大沙律（拉）碗/ 飯碗/ 易潔深炒鑊（不沾深炒鍋）/ 鑊（鍋）鏟/ 木筷子

 

步驟：

　　1.    用熱水浸泡乾冬菇和乾雲耳 （如圖）。

 

夏之瓜：西瓜、節瓜、冬瓜……陸續登場！夏日消暑素食譜：六蔬蒸冬瓜

 

　　2.    清洗步驟1，保留冬菇的蒂並切成絲；雲耳則切走蒂後，切成小塊。

　　3.    清洗青葱和芫荽（香菜），切走根部，再切碎。

　　4.    洗乾淨大葱（韭葱），切去根部，橫（行）切成小圓環。

　　5.    清洗薑片。

　　6.    挑冬瓜原片（約2厘米厚），清洗乾淨，用菜刀切走皮（如圖）和籽（如圖）。

 

夏之瓜：西瓜、節瓜、冬瓜……陸續登場！夏日消暑素食譜：六蔬蒸冬瓜

夏之瓜：西瓜、節瓜、冬瓜……陸續登場！夏日消暑素食譜：六蔬蒸冬瓜

 

　　7.    撒一點鹽巴在步驟6上，然後放易潔深炒鑊（不沾深炒鍋）中，加入已清洗乾淨的冬菇絲、一半的步驟3和4，以及1片薑，一併以中火蒸30分鐘（如圖）。

 

夏之瓜：西瓜、節瓜、冬瓜……陸續登場！夏日消暑素食譜：六蔬蒸冬瓜

 

　　8.    用手摘出一株一株的本菇（如圖）。

 

夏之瓜：西瓜、節瓜、冬瓜……陸續登場！夏日消暑素食譜：六蔬蒸冬瓜

 

　　9.    刨去紅蘿蔔 的皮，洗乾淨，切成花形（如圖）。

 

夏之瓜：西瓜、節瓜、冬瓜……陸續登場！夏日消暑素食譜：六蔬蒸冬瓜

 

　　10.    刨去馬蹄（荸薺）的皮（如圖），清洗後，切成圓片。

 

夏之瓜：西瓜、節瓜、冬瓜……陸續登場！夏日消暑素食譜：六蔬蒸冬瓜

 

　　11.    將日本豆包 一片，切成條。

　　12.    把步驟3至5放易潔深炒鑊中，以中火炒一炒（如圖）。

 

夏之瓜：西瓜、節瓜、冬瓜……陸續登場！夏日消暑素食譜：六蔬蒸冬瓜

 

　　13.    加入1湯匙的食油，放入雲耳、步驟8-11，和之前蒸過冬菇絲，續以中火，炒拌均勻。

　　14.    倒入已經調和了4湯匙清水的調味料，續以中火，炒拌均勻。

　　15.    炒到醬汁稍為收乾，便可以回放在步驟7之上。

 

筆記：

　　1.    冬瓜有豐富的維生素C、B，能加強免疫力的營養。

　　2.    馬蹄（荸薺）富含維生素A、B1、B2、C，礦物質鈣、磷、鐵，和蛋白質等，有抗菌、利腸通便和生津止渴之效。

　　3.    大葱（韭葱） 有天然抗生素之稱的「大蒜素」，亦有提升免疫力的維生素B2、C、菸鹼酸、鈣、磷、錳、硒、和β-胡蘿蔔素等。

　　4.    紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

　　5.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

　　6.    豆包由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

　　7.    蔬果全部要徹底洗淨。

　　8.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。



Tags:#素食#營養#食譜#素食譜#冬瓜#瓜類#夏天#夏日食譜#六蔬蒸冬瓜#冬菇#馬蹄#大葱#紅蘿蔔#本菇#日本豆包
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