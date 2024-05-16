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16/05/2024

周殷廷入行9年首開演唱會哽咽落淚！家人台下見證：希望有令你哋驕傲！Ying Ting大騷肌肉觀眾大叫除衫

#周殷廷 #港聞娛樂 #WHO IS YAN TING LIVE 2024 #YAN TING #個人演唱會 #小姐你好 #Dum Dum #Gin Lee #今夜星光燦爛 #吳雨霏 #影視娛樂
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　　一連兩場YAN TING周殷廷首個個人演唱會《WHO IS YAN TING LIVE 2024》於九展舉行。明年是YAN TING出道十年紀念，對於自己首個個人音樂會尤其重視。首場演唱會，在火熱、搞笑、感性及感動的氣氛下圓滿完成。奮鬥九年的周殷廷忍不住哽咽落淚，連擔任嘉賓的Gin Lee也大受感動，淚流滿面。

 

 

　　身穿蛇皮西裝的周殷廷狂野登場，並大騷誘人胸肌，他先以一曲《Killa》炒熱現場氣氛，歌迷尖叫聲不斷。緊接又唱又跳，演繹《小姐你好》及《Gonna be alright》。 本身亦是導演的YT，特別拍攝了自己訪問自己的片段，以導演YT的角度大談對今次開演唱會的感受。隨即唱他曾執導的MV歌曲，包括吳雨霏的《今夜星光燦爛》、AGA的《Superman》、Mirror的《Asap》、Gin Lee的《Dum Dum》，再配以勁舞，台下觀眾又報以熱烈歡呼聲。

 

　　演唱一首慢歌《自我催眠》後，YAN TING表示今次的演唱會是由YT導演加上藝人周殷廷一齊構思，當中會有很多音樂及環節，希望大家enjoy，亦可以找到誰是YAN TING。最近周殷廷宣佈與網絡天團JFFT組成新晉男團JFYT，並推出新歌《Hands Up》。YAN TING首次開騷，當然少不了以男團姿態演出，JFYT身穿白色西裝，甫出場，全場觀眾自動波「Hands Up」，氣氛高漲。JFYT更扮男團大講韓文跟觀眾打招呼。周殷廷指香港現在有很多男團，但JFYT是香港第一天團，又笑指香港有些團很垃圾，笑說：「話說薯茄就係一隊垃圾！唔係我哋勁，係你哋廢！」引來全場大笑。他又笑問觀眾：「我哋有冇Super Junior的影子，有啲old school！我都知香港而家有個團好勁，我哋要挑戰，直接抽嬴佢哋！」說罷，他笑稱放完炸彈要走先，其隊友們就笑指以上言論都是周殷廷講，又笑他點像思覺失調。

 

 

 

　　周殷廷演唱《晨星》，這首歌是寫給15歲的自己。他說：「我不太敢望回15歲的自己，當時我說想做歌手。我由從冇自己的演唱會，到今日有三千觀眾，呢首歌叫自己唔好放棄，我堅持二十年到今日。我想同大家講，老豆、媽咪、阿哥，希望有令你哋驕傲。」說時YAN TING都忍不住哽咽。他續說：「追夢過程係好孤獨，但有好多戰友，有啲人一直陪伴我去拼搏夢想。」接着好友Gin Lee登場，二人合唱《日出時讓街燈安睡》，Gin Lee都忍不住唱到淚流滿面。她坦言很少見到YAN TING喊，相反對方經常見到她喊。她說：「我那時在人生低谷，對生活生命失去動力，好絕望，但又要做歌出碟，是他不停鼓勵我。他幫我搞個project，用盡所有精神，出錢出力拍微電影、MV。除咗多謝佢，亦想講對唔住，嗰段時間我狀態非常差，自己顧唔掂自己，但原來佢都經歷低谷，我想到你嗰時幾痛，但你在垂死最後一口氣都扶我一把，我都應該關心你多啲。我而家狀態好好，我可以扶你。」YAN TING反過來亦叫觀眾記得撐Gin Lee，如果上紅館一定要支持。

 

 

　　整晚，YAN TING不吝嗇展示其健碩胸肌，在Encore環節時，他更真空只穿白色閃爍外套登場，大騷腹肌，期間，觀眾大叫除衫。尾升，YAN TING顯得依依不捨，他與三千觀眾拍下大合照留念，並請大家亮起手機燈，唱出最後一首歌《My Everything》，首場演唱會亦在一片燈海及歡呼聲中完結。

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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