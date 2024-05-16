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男男女女‧「嘉」點情趣
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16/05/2024

超越3萬訂閱Q&A！性事奇難雜症：點解精液會變果凍？3個原因！同太耐無XX有關！一個親密行為易有喉癌？梅毒上腦係真？女士下體發黑同性經驗有無關？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

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Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Sam Yau

Editing／Crystal Kwok

 

 

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