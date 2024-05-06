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06/05/2024

五月天演唱會聯乘Energy掀高潮！Energy以師弟身份來香港任嘉賓！阿信被勾起跳舞魂！

#港聞娛樂 #五月天 #Energy #香港中環海濱 #回到那一天 #25週年巡迴演唱會 #一觸即發 #Here I Am #影視娛樂
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　　五月天4月30日在香港中環海濱活動空間舉辦《回到那一天》25週年巡迴演唱會，和歌迷從炙熱暑氣「私奔」到最後在雷暴雨的〈倔強〉高歌，甚至是獨特又難忘的線上安可場，與歌迷提前「私奔」迎來五月之約。早前《回到那一天》演唱會迎接五月的第一場「五月之約」，在全場的魔法螢光棒揮舞下，不僅啟動了「天外有天時光機」，回到你最愛的那一年，來到你最愛的那一天，甚至還來到了沒有五月天的時空，主唱阿信和Energy組成的「最殺唱跳男團」Energy Y直接穿越VCR，這次五月天難得再秀舞技，和Energy跳最新洗腦單曲〈星期五晚上〉，引起現場粉絲一片尖叫，將現場氣氛推到最高點！

 

　　「如果我們不曾相遇，我會是在哪裡？」如果怪獸、石頭、瑪莎、冠佑、阿信沒有組成五月天，石頭會是頭頭交響樂團的指揮家，冠佑與怪獸大展快嘴功力搭檔嘻哈組合，瑪莎會和告五人組大勢樂團靠五人，阿信則是和Energy組成唱跳男團，瑪莎笑虧阿信：「沒想到另一個世界，肢體這麼好！」Energy驚喜現身大跳〈放手〉全場嗨到不行，5月3日是星期五晚上，當然要嗨度持續，他們帶來〈星期五晚上〉，在唱到副歌時，此時五月天一起上台和Energy大跳手勢舞，限定版的〈星期五晚上〉讓5月3日就像「星期五晚上」一樣能量滿滿。最後牛奶藉機提出五月天是否可以挑戰難度極高的「E16蹲」，怪獸笑回：「我們後面還有歌要唱。」最後阿信要全場一起跳，並喊話「人人16蹲，場場都有票」。

 

 

 

 

　　演唱會上，阿信滿足滿滿的唱跳團魂，很喜歡這首歌的他早就密練許久，更在演出前，在阿弟特別「指導」五月天在後台練舞，現場萬人見證「Energy Y」成團首跳，全場嗨爆，連阿信都開玩笑：「歡迎大家來到Energy演唱會，我們今天看到五月天很開心。」他還透露當年就是牛奶每天陪他練跳〈小護士〉。

 

　　Energy已是第三度擔任五月天演唱會嘉賓，第一次是2005年「曾在Final Home當我們混在一起世界巡迴演唱會」在萬人舞台上合作〈孫悟空＋放手〉，去年諾亞方舟在高雄世運主場館再次啟航，邀Energy破天荒合體，重現「最殺」的世紀畫面，掀起Energy的回憶殺，聲量居高不下，這次他們以師弟身份來到香港擔任五月天演唱會嘉賓，風塵僕僕飛到香港，為了這次表演，他們用盡全力，除了大陣仗帶了8位舞者，昨天還把飯店健身房當練舞教室練舞，就為呈現最完美的演出，緊接著隔天他們又飛回台北準備5月5日在台北信義香堤廣唱舉辦唯一限定簽唱會，期待跟歌迷見面。

 

 

 

 

 

 

 

 

　　Energy感謝五月天的促成，才能在相隔20年重返樂壇，牛奶說：「我們這個團20年沒相聚在一起，真的謝謝五月天，去年暖心邀約。我們在高雄重聚了，因為現場歌迷的感動，所以又重新聚集，又加入相信音樂。」如今無論是新專輯《Here I Am》或是復出後的首場台北小巨蛋《一觸即發》二場演唱會秒殺完售，阿弟開玩笑說：「聽到秒殺！我們終於可追上五月天一步！」但其實對Energy來說，這次回歸就像「回到那一天」一樣，回憶全湧上，也彌補了當年的遺憾。

轉載自: 晴報

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