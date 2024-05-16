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16/05/2024

東京朝聖就是為了看演唱會！人生必看殿堂級搖滾樂隊Queen「The Rhapsody Tour」演唱會！Freddie Mercury與Brian May同台演出場面感人

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    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

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    逢周三更新

　　細心的讀者或者會留意到筆者最近的介紹都是關於今年年初的東京之旅，年初其實是指農曆新年假期閒，那大家一定會好奇筆者怎會在節日假期機票酒店貴的日子出行呢？在旅遊旺季出行原因只得一個，就是去看演唱會，去看殿堂級搖滾樂隊Queen的「The Rhapsody Tour」演唱會！

 

　　很久以前筆者跟外子因為看日劇《冰之驕子Pride》而喜歡了主題曲《I Was Born to Love You》，才認識這首歌是來自英國樂隊Queen，再留意很多經典歌曲都是他們的代表作，如《We Will Rock You》、《We Are the Champions》、《Bohemian Rhapsody》，亦因此我們都喜歡上了樂隊Queen。

 

　　2016年Queen + Adam Lambert在香港亞洲國際博覽館首度演出，我們當然沒有錯過，兩小時的演唱會很精彩，唱了廿多首膾炙人口的金曲，可惜有點美中不足，就是沒有唱我們的主題曲《I Was Born to Love You》，後來發現Queen只會在日本的演唱會才唱這首歌，所以我們萌生了去日本看Queen演唱會的念頭。

 

　　我們一直留意著，直至2020年，Queen + Adam Lambert的全球巡迴演唱會於1月下旬在日本舉行，不過，那段期間正正是農曆新年。筆者一直有一個堅持，在農曆新年，至少年初一和年初二都不外遊，要留港陪長輩過年。錯過了這一次，怎知道接著便是新冠疫情，這樣就過了幾年……

 

「The Rhapsody Tour」在日本四個城市舉辦共五場演唱會。

 

　　「機會嚟喇！飛雲！」，2024年2月Queen + Adam Lambert又在日本開巡迴演唱會，2月10日是農曆新年初一，所以2月14日是年初五，筆者可以不用放棄陪長輩過年的堅持，外子又可以安排一個非常好的情人節節目。

 

在東京那兩場的演唱會是在東京巨蛋（東京ドーム／Tokyo Dome）舉行，場地可容納5萬多人，所以在此場開演唱會的歌手都是極具人氣，在Queen演唱會檔期前便是Taylor Swift一連四日的「The Eras Tour」演唱會。

到達東京巨蛋城，第一件事便是憑成功購票的確認電郵和身份證明文件去換領演唱會入場門票。

最平的門票（12,000円，約HK$612）當然一早售罄，筆者想這是一個期待已久、可能沒有下一次、一票難求、又是情人節節目，所以買了最貴的「GOLD指定席」（48,000円，約HK$2,448）。

 

下一頁：入場情況

 

 

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