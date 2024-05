東京朝聖就是為了看演唱會！人生必看殿堂級搖滾樂隊Queen「The Rhapsody Tour」演唱會！Freddie Mercury與Brian May同台演出場面感人

2016年Queen + Adam Lambert在香港亞洲國際博覽館首度演出,我們當然沒有錯過,兩小時的演唱會很精彩,唱了廿多首膾炙人口的金曲,可惜有點美中不足,就是沒有唱我們的主題曲《I Was Born to Love You》,後來發現Queen只會在日本的演唱會才唱這首歌,所以我們萌生了去日本看Queen演唱會的念頭。

很久以前筆者跟外子因為看日劇《冰之驕子Pride》而喜歡了主題曲《I Was Born to Love You》,才認識這首歌是來自英國樂隊Queen,再留意很多經典歌曲都是他們的代表作,如《We Will Rock You》、《We Are the Champions》、《Bohemian Rhapsody》,亦因此我們都喜歡上了樂隊Queen。