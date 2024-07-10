東京必遊！三鷹之森吉卜力美術館：走進宮崎駿動畫世界，化身迷路小孩探索美麗與有趣世界

東京熱門景點「三鷹の森ジブリ美術館」（三鷹之森吉卜力美術館，以下簡稱吉卜力美術館）由日本動畫大師宮崎駿創立，自2010年開館以來訪客總是絡繹不絕。吉卜力美術館不設現場售票，除了要預先實名訂票，還有每日只設四場參觀時段，每場亦有人數限制，真是一票難求，對旅客來說，編排行程時更增添了不少難度。

筆者遊覽東京這麼多次，終於在今年年初達成這一項Travel Bucket List！若果要筆者先來個簡單總結，吉卜力美術館是非常值得一遊，甚至再遊！無論由美術館的外觀到展館內的陳設，由大的五米高動畫角色模型到小的一堆用剩的短鉛筆，都是你無法想像的美麗和有趣，就如走進宮崎駿的動畫世界般夢幻，令你不捨得回到現實呢！

小貼士：若果乘搭「貓巴士」前往吉卜力美術館，下車後最近的是南面入口，筆者建議不要心急立即走進園區，稍為向北走，才不會錯過「龍貓售票亭」（#1）。

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