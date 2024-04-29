LOONG9上周簽名會無預警取消！官網稱因「不可抗力」而無法舉行！粉絲消費完得個吉：咁遲先通知

男團「LOONG9」自從正式宣布出道以來，負面新聞不斷，除了決賽賽制令人質疑之餘，LOONG9團名都引起熱烈討論。經過兩次官方聲明後，近日LOONG9以12人名單宣布舉辦首個香港「拍手簽名會」，不少粉絲為求見偶像一面，要「撲飛」購買人民幣520元的門票，撲不到飛的粉絲要先申請成為商場會員，再消費$1500元方可換領「Loong9拍手簽名會」電子通行證一張。

TVB與內地合辦的真人騷選秀節目《亞洲超星團》在上月的決賽日，正式選出最高分的九位成員組成男團「LOONG9」，成員包括奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁。不過賽果引起網民不滿，不少內地網友認為幾位香港代表獲「保送」，更有人踢爆文佐匡疑最後投票環節狂灌50萬票令自己保留最後九強位置，爭議聲不斷。上月底官方突然宣傳加入張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊三位成員，更將組合分別組成Loong9-S及Loong9-V，主力各自在內地及香港地區發展。不過此舉未有平息民怨，繼續指斥選隊員的準則不透明兼不公平，指就算加人都應該加第10名的趙天翼。日前，LOONG9官方微博透露九位成員正努力進行集訓中，更分享集訓的照片，不過照片中就一位香港代表都沒有，文佐匡、冼靖峰及黃奕斌都榜上無名疑似被踢走？上星期五亞洲超星團官方社交平台宣布，針對選手趙天翼特色和技藝，聘請趙天翼為「LOONG9兒童藝術教育公益大使」。

4月中，LOONG 9官網宣布28日在銅鑼灣世貿中心商場舉行首個簽名拍手會，海報顯示全員到齊合共12位，每位入場費收費520元人民幣或580元港幣，不少粉絲都留言表示期待，更努力撲飛或者到商場消費換領相關門票，希望可以一睹偶像的風采。兩日前，大會更推出預告片，12位成員都有拍片表達期待跟粉絲見面，沒想到活動前一日，商場FB突然在27日凌晨宣布活動取消，FB留言說：「因主辦單位計劃有變，原定於2024年4月28日《Loong9 拍手簽名會》未能如期舉行。商場將會聯絡憑消費已換取活動電子預留證之會員作後續安排，而已於票務平台購票者，請留意活動主辦單位的官方公佈及安排。敬請留意及感謝支持。」消息一出，不少粉絲都大表憤怒，紛紛留言鬧爆：「門票都賣曬喇點解取消？」、「未開始已經結束」、「係咩原因呀？期待咗好耐」、「想點呀？依家已經27號啦！咁遲先通知取消！話取消就取消？」、「D（啲）票已經賣哂（晒），真係好想知點解唔黎（嚟）」等等。

主辦單位「DoReMii娛樂」在微博公告相關消息，LOONG9官網都有轉發消息並留言：「各位粉絲朋友們，十分抱歉！臨時接到主辦方通知，4月28日的活動由於不可抗力無法如期舉行，具體退票事宜請關注主辦方公告。很遺憾無法與大家準時相見，我們懷揣期待，希望盡快能在中國香港與大家見面！」只交代「不可抗力」，但大會指粉絲可保留門票直至改期後再用，亦可以選擇退票。