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30/04/2024

姜麗文Po秦沛飲女婿茶相片！爸爸笑到見牙唔見眼場面溫馨！婚事籌辦橫跨4年好事多磨

#姜大衞 #演員 #姜麗文 #晴報文章 #娛樂 #爾冬陞 #秦沛 #影視娛樂
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Photo: Instagram

　　秦沛女兒姜麗文（Lesley）一早認定老公柏豪，無奈好事多磨，結婚儀式同各種繁文縟節拖咗4年都未完成晒。今日Lesley分享同老公向家人們敬茶時嘅珍貴片段，場面非常溫馨！

 

　　Lesley今日post出同老公嘅合照，留言同老公示愛，又話老公係佢最好嘅朋友，非常之sweet！不過最溫馨都係佢哋向家中長輩敬茶嘅畫面，錫到佢燶嘅爸爸秦沛笑到見牙唔見眼，完全感受到佢嘅喜悅，Lesley留言：「與我們的家人一起進行敬茶儀式，美妙的方式來見證我們的愛。」相中仲見到Lesley四叔姜大衞一家，不過就未有見到細叔爾冬陞。

 

 

　　其實Lesley同柏豪原定2020年2月2日結婚，惟受新冠疫情措施影響將婚事押後，到前年6月去荷里活拍劇時，靜俏俏順道於外國註冊，當時一對新人都非常簡約，最愛嘅家人朋友都係睇zoom見證二人成婚。

 

 

　　Lesley同柏豪結婚時只有婚姻監禮人在場，佢亦透露爸爸秦沛都好錫柏豪，亦表示喺香港一定會補擺婚宴，而今日終於完成敬茶儀式。由求婚籌備婚禮至今四年都仲未完成晒所有繁文縟節，不過能夠將呢份喜悅延長，睇嚟都未嘗唔係一件好事！

 

轉載自: 晴報

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