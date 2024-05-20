  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

20/05/2024

劉俊謙范少勳電影《我在這裡等你》開畫票房報捷！亂講台語變粗口令工作人員爆笑！片中二人大解放超養眼

#港聞娛樂 #劉俊謙 #范少勳 #詹子萱 #我在這裡等你 #全民老公 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　劉俊謙、范少勳、詹子萱等主演新片《我在這裡等你》現正於香港在澳門上映，甫上映即傳來好消息，電影除了成為本週開畫中西片票房冠軍以外，更打破過去一年本地上映之台灣片開畫新片，力壓早前《請問，還有哪裡需要加強》、《女鬼橋2: 怨鬼樓》及《周處除三害》等話題台片，足見電影充滿號召力。有網民更笑言「全民老公」劉俊謙的號召力無容置疑！

 

 

　　劉俊謙和范少勳這對全新CP在《我在這裡等你》中大解放，電影甫開場兩人已經半裸只穿內褲的養眼畫面，原來該場口正好是兩人首日對戲， 坦誠相見不忘充肌，劉俊謙現場猛夾胸肌，范少勳則是用啞鈴狂練，不過他們笑言當天最苦惱的其實是「皮不能皺」，果然是做好身型管理的專業男演員！

 

 

　　電影充滿「互相奔往大家」的情感，原來俊謙和少勳拍攝第一場對手戲就要「坦誠相見」，雖然初見一拍即合，裸身對戲不尷尬，還躲在小房間培養感情，范少勳笑說:「我很少第一天的戲就這麼涼快！」；而劉俊謙則表示：「挺奔放的，平常褲子裡都是汗，而那場戲卻沒有汗！」二人也透露因為要坐著對話，細心的導演鄧依涵多次提醒，坐姿不能讓皮太皺，所以當天拍攝根本不在乎肌肉大不大，而是隨時在注意「肚子皮不能皺」。

 

　　鏡頭以外，范少勳亦時常搞笑教劉俊謙在瀑布大喊「阿搭馬孔固力」，騙俊謙是台灣打招呼方式，令人印象深刻。而俊謙透露LONG STAY台灣工作時學了不少台語，不過發音不太準確，有次想大喊「收工」卻講成「修乾」，秒變當地18禁用字，笑到工作人員不得了！

 

 

　　《我在這裡等你》由抓馬文化出品及製作，安樂影片為香港發行，謝國豪監製，金鐘導演鄧依涵執導，劉俊謙、范少勳、詹子萱主演，林予晞及簡慕華特別演出。故事講述失意的香港作家天宇，偶遇台北街頭混混阿翔，兩人展開尋找通往天堂的鯨逝灣旅程，沿途發現意外的轉折與緊密的緣份。

 

 

轉載自: 晴報

《說說心理話》與你分享被性騷擾解決辦法，大量真實個案，唔同場所如何提防及應對？► 即睇

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#港聞娛樂 #劉俊謙 #范少勳 #詹子萱 #我在這裡等你 #全民老公 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

中國綠色能源產能過剩？

17/05/2024 07:37

大國博弈

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會...

13/05/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk