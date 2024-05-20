劉俊謙范少勳電影《我在這裡等你》開畫票房報捷！亂講台語變粗口令工作人員爆笑！片中二人大解放超養眼

劉俊謙、范少勳、詹子萱等主演新片《我在這裡等你》現正於香港在澳門上映，甫上映即傳來好消息，電影除了成為本週開畫中西片票房冠軍以外，更打破過去一年本地上映之台灣片開畫新片，力壓早前《請問，還有哪裡需要加強》、《女鬼橋2: 怨鬼樓》及《周處除三害》等話題台片，足見電影充滿號召力。有網民更笑言「全民老公」劉俊謙的號召力無容置疑！

劉俊謙和范少勳這對全新CP在《我在這裡等你》中大解放，電影甫開場兩人已經半裸只穿內褲的養眼畫面，原來該場口正好是兩人首日對戲， 坦誠相見不忘充肌，劉俊謙現場猛夾胸肌，范少勳則是用啞鈴狂練，不過他們笑言當天最苦惱的其實是「皮不能皺」，果然是做好身型管理的專業男演員！

電影充滿「互相奔往大家」的情感，原來俊謙和少勳拍攝第一場對手戲就要「坦誠相見」，雖然初見一拍即合，裸身對戲不尷尬，還躲在小房間培養感情，范少勳笑說:「我很少第一天的戲就這麼涼快！」；而劉俊謙則表示：「挺奔放的，平常褲子裡都是汗，而那場戲卻沒有汗！」二人也透露因為要坐著對話，細心的導演鄧依涵多次提醒，坐姿不能讓皮太皺，所以當天拍攝根本不在乎肌肉大不大，而是隨時在注意「肚子皮不能皺」。

鏡頭以外，范少勳亦時常搞笑教劉俊謙在瀑布大喊「阿搭馬孔固力」，騙俊謙是台灣打招呼方式，令人印象深刻。而俊謙透露LONG STAY台灣工作時學了不少台語，不過發音不太準確，有次想大喊「收工」卻講成「修乾」，秒變當地18禁用字，笑到工作人員不得了！

《我在這裡等你》由抓馬文化出品及製作，安樂影片為香港發行，謝國豪監製，金鐘導演鄧依涵執導，劉俊謙、范少勳、詹子萱主演，林予晞及簡慕華特別演出。故事講述失意的香港作家天宇，偶遇台北街頭混混阿翔，兩人展開尋找通往天堂的鯨逝灣旅程，沿途發現意外的轉折與緊密的緣份。