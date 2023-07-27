MC張天賦首次赴台拍MV 獲女主角大讚好可愛

【晴報專訊】MC張天賦早前飛到台灣為新歌《抽》拍攝MV，MV是由曾執導蔡依林、林俊傑、吳青峰MV的知名女導演黃婕妤操刀，又找來曾跟舒淇上表演課的台灣新人詹子萱任女主角。導演和子萱對MC素顏的第一印象是「很可愛」，不過MC聞言竟然扁嘴一臉無奈，十分搞笑。

MC與詹子萱的對手戲甚有火花。

MC張天賦在MV中飾演默默陪伴大小姐的司機，他指有幾個情節十分過癮，包括在台灣駕駛左軚車、首次去釣蝦場，還有與女主角的對手戲。MC開心說︰「大家都畀啲感情出嚟，我覺得今次自己喺演技上都算合格同滿意，有少少成功感。」提到司機場口要扮抹車，MC認真拍完後，搞笑扮無奈說︰「公司同我講話佢哋budget少咗啲，所以要我幫手抹車，冚番少少budget！」

飾演司機的MC負責抹車。

獲誇獎感到好爽

首次與台灣團隊合作，MC大讚工作人員溫柔又專業，提到導演和女主角詹子萱對MC素顏的第一印象是「很可愛」，MC即說︰「第一次被形容為可愛…」導演表示MV中有很多需要演技的場口，因沒看過MC演戲，所以很擔心，但開拍後卻讓她刮目相看：「整個團隊都覺得你（MC）是一個天生的表演者！」MC聽到導演誇獎後，即飄飄然說︰「真的嗎？好爽！哈哈！」