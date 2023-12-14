Google香港2023年度搜尋榜出爐！熱搜娛樂名人姜濤Top 10不入！新聞女王撼贏ViuTV劇成熱搜冠軍

Google香港2023年度搜尋榜新鮮出爐，Google搜尋趨勢彙整過去一年搜尋量飆升得最高的關鍵字，透過數據反映2023年香港人關心的話題。

港人熱搜人氣急升的娛樂名人，「素海霖」成為十大熱搜本地娛樂名人之首；之後順序是「微辣」、「陳怡」、「林作」、「張婉婷」、「何超蓮」、「杜如風」、「梁朝偉」、「莊子璇」及「周吉佩」。而登上十大的熱搜娛樂名人當中，部分與新聞事件有關，例如「微辣」、「陳怡」、「林作」、「張婉婷」，環球娛樂名人「黃子佼」和「炎亞綸」。至於「楊紫瓊」作為首位亞洲女演員榮登奧斯卡影后，成為熱搜環球娛樂名人第三位。

熱搜節目方面，香港劇集製作佔據十大之中的六個位置，分別為《新聞女王》、《那年盛夏我們綻放如花》、《隱形戰隊》、《破毒強人》、《一舞傾城》及《天龍八部》。

2023年初，香港電影票房高開，億元票房電影《毒舌大狀》順利成為年度熱搜電影之首；連同《白日之下》、《給十九歲的我》、《年少日記》、《正義迴廊》、及《風再起時》，港產片一共佔據十大熱搜電影中六個位置，其中《正義迴廊》更連續兩年（2022 年及 2023 年）上榜。

疫情過後，本地以至海外歌手空群而出在港舉行演唱會，港人亦對之展現「報復式」關注，大大小小演唱會一票難求，而云云演唱會中，本地幫「Twins」、「張學友」、「鄭秀文」、「陳奕迅」、「張天賦」、及「姜濤」在十大熱搜演唱會中佔有六位，台灣幫「周杰倫」、「五月天」及「周興哲」佔三位，韓國代表則有女子天團「BLACKPINK」，更高踞第二位。