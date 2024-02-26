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26/02/2024

陳子聰為音樂節拍宣傳片！病癒後首次公開露面回復昔日狀態！下月將夥廿四味上舞台表演

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Text: 娛樂組

　　陳子聰自從前年大動脈撕裂後，走過鬼門關亦經歷過多次大手術，幸好老婆何超儀的悉心照料下，情況總算穩定下來，新年期間，超儀公開跟老公陳子聰的近照，見陳子聰雖然消瘦，但精神及笑容都非常好，總算令擔心他的朋友放下心頭大石。早前，何超儀再次發放好消息，陳子聰決定參與下月2、3日舉行的音樂節，再次重踏舞台。

 

 

　　陳子聰經過近兩年的漫長治療及多次手 術後，現在康復情況理想，終可重新投入工作，在下月2、3號在西九Wonderland舉行的《The wild ones》音樂節上，他將重返其殿堂級Hip Hop組合廿四味，再次踏足舞台演出。這是他在康復後首次在公開場合演出，也是自前年病發前出席超儀的《The Flashback party》演唱會後，再次與超儀一起同台。 不過，由於子聰剛康復，所以這次在台上表演，子聰不能夠大跳和跑動，但Rap歌就絕對冇問題，手到拿來。

 

 

　　其實之前陳子聰特別抽空拍攝音樂節的宣傳片，見他全程戴住黑超，但看其步姿及身形，可見他精神很好，漸漸回復昔日狀態。 而超儀對老公復出十分鼓勵及支持，全程在後台打點，愛夫之情溢於言表。今次由耀榮文化投資舉辦的《The Wild ones》音樂會是本地歷來規模最大的馬拉松式純本土的搖滾音樂節，日期為3月2號及3號，連續兩日。何超儀成為音樂會的召集人，邀請「本地薑」樂隊，集結本地最強及最多的搖滾組合，由殿堂級至本地新晉也濟濟一堂，由LMF、太極、廿四味、 Kolor、盧巧音、到Hardpack、ToNick、逆流、 Cassette 、Nowhere Boys、Pandora、Yellow! 、 Kowloon K及重返band界的吳浩康與他的樂隊Closer等23個單位，新加入的還有布志綸、Dear Jane及周國賢，大家一呼百應，陣容勁爆，而何超儀除了與她自己的樂隊Josie and Uni Boys大玩首本名曲外，她更會與神級音樂人劉以達同台jam 歌，演繹多首大家耳熟能詳的金曲。 而現場亦設有賣酒專區，憑票加錢便可全日放題任飲，超儀呼籲大家可躺在草地上看演出， 放聲大合唱，盡情大叫。

 

轉載自: 晴報

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