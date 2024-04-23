源頭減廢：我們一起努力為地球做點事吧！今期素食譜：豆渣素肉丸

2024年4月22日，香港的餐廳不能再向客人派發不能重複使用的餐具了（比如塑膠吸管和刀叉等）。台北早於2002年的時候，已經禁止餐廳提供免洗餐具，並進一步於2022年，禁止餐廳提供一次用的塑膠飲料杯。又鑑於以植物澱粉如玉米和馬鈴薯等碳水化合物發酵製成的生物可分解塑膠（PLA）餐具，實際操作上還是難以分解，最終得以焚燒方法來處理的，台北進而於2023年，將禁用的餐具，擴大至此等生物可分解塑膠餐具上。

日常生活當中，塑膠產品老是常出現。早餐，包裹麵包的那個塑膠袋，盛載著豆漿的寶特瓶，就連抽取的衞生紙，也是用塑膠袋子好好包著的；然後，午餐的外賣便當，和飲料杯子；到晚餐，用保鮮膜包著的蔬菜、塑膠盒子裏的豆腐，和袋子裏的水果……塑膠產品無處不在。要完全不用塑膠，看來一點也不容易。

要做到減少塑膠產品的使用，除了政府政策上幫忙（禁止使用，和支持回收工業等）以外，商家也得共同合作，比如，超市應多以「裸賣」的方式售賣蔬菜和水果。至於我們，亦可以盡一分力的，外出的時候，多拿一份自己的餐具，和自備水壺（既可以隨時喝水補充水份，亦可以在購買飲料時使用）……

4月22日，剛好亦是世界地球日。今年，重回「走塑」（減少使用塑膠）的主題上，力求2040年能減塑60％！我們就來一起努力，為地球做點事吧！