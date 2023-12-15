黃心穎爸爸離世享年75歲！婚禮與父親頭貼頭共舞父女情深！四千金繼續打理中醫爸爸研製心氣酒

黃心穎早前與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏），新婚不久的她卻迎來父親黃沛霖離世噩耗。

黃心穎父親黃沛霖任職中醫，日前黃沛霖長女黃心美短訊通知父親的病人，指黃沛霖黃沛霖已離世，享年75歲。黃心美表示黃家會承傳父親心血，繼續打理他過去研製的心氣酒。心美指人生無常，生老病死乃人生必經階段。願父親睇症的病人，日後能遇上好醫生，繼續健康快樂。

家有4條queen。

黃心穎與泥鯭今年10月在元朗一個私人會所舉行婚禮，黃沛霖再做外父開心送嫁，而婚禮照中都見到黃父消瘦不少。心穎曾透露父母因「安心事件」擔心，如今見證女兒覓得真愛，相信黃父再無牽掛。婚禮上心穎與父親頭貼頭共舞，父女情深。

黃沛霖共有四名千金，除長女心美及心穎是藝人，心妙亦嫁予澳門商人，婚後做少奶奶，在澳門名人界甚活躍。黃家幾姊妹兒時隨母移民溫哥華，留下父親在港行醫，仁心仁術，更與病人成為朋友。