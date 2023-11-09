炎亞綸涉偷拍前度耀樂正式被起訴！雙方即作回應！被控「兒少性剝削」罪最高刑罰多少年？

台灣偶像炎亞綸（原名：吳庚霖、已改名：吳秉孺）在今年６月，被網紅耀樂開記者會作出指控，指自己跟炎亞綸交往期間，被對方拍下性愛影片，當時他只得16歲。在爆料過程中，事件主角炎亞綸突然現身記者會，並向耀樂鞠躬道歉：「我要跟你慎重的說對不起。」，事件交由士林地檢署調查。今日（8日），士林地檢署以《兒童及少年性剝削防制條例》起訴炎亞綸。

炎亞綸今日正式被起訴。（炎亞綸IG）

網紅耀樂6月開記者會，向炎亞綸作出指控。（資料圖片）

據台灣傳媒報道，日前台北市警局婦幼警察隊搜索證據，炎亞綸亦接受訊問，再經過士林地檢署的檢察官複訊，炎亞綸須交出50萬台幣保釋候查，並且限制他出境，事後炎亞綸表示會全力配合司法調查，他說：「有一些事情，我也會努力捍衛自己的清白。」

經過8日的調查，炎亞綸被起訴《兒童及少年性剝削防制條例》，士林地檢署表示，被告炎亞綸違反兒童及少年性剝削防等案件，調查結束後，發現被告涉以手機拍攝與被害人性行為及持有該性影像犯行，涉犯兒童及少年性剝削防制條例「製造少年猥褻行為電子訊號」，以及「意圖散布而持有少年性影像」等罪嫌，依法提起公訴；至於強制性交等部分，檢察官認為證據不足，依法不起訴處分。據了解，炎亞綸被控的兩個罪嫌，「製造少年猥褻行為電子訊號」，可判6個月以上，5年以下有期徒刑，罰款50萬元新台幣；而「意圖散布而持有少年性影像」，同樣可判6個月以上，5年以下的刑期，罰款300萬元以下的新台幣。

炎亞綸當時突然現身記者會，向耀樂道歉。（資料圖片）

被起訴後，炎亞綸在Facebook發聲明稿，他留言表示在5個月來，他很認真和誠實去面對自己的過去，今日算是一個階段的結束，「先跟身邊周遭所有關心我跟幫助我的人說聲謝謝，也對不起讓各位難過：關心這件事的人，我會秉持一貫的態度，認真的面對，不閃躲。

炎亞綸在聲明稿更指「要謝謝檢察官在不起訴書中幫我釐清一些事實，茲就本人與耀樂之間紛擾。」包括他與耀樂交往期間與分手後，從未對其有過強制性交與黑道恐嚇之行為；未有任何散布之意圖，會積極投入公益外，每年將自身部分所得揭給公益團體；因誤觸法律而造成社會不安和佔用公眾媒體資源深感抱歉；他指與耀樂近5年仍有聯絡，不理解對方的提告機動？是為名還是利？他願意積極配合相關的後續；向大家致上誠摯的感謝，讓他有深刻反省的空間；持續潛心檢討敦促自我成長。

最後，炎亞綸更指：「眼前要做的除了面對起訴的部分，重要的是盡全力把自己的生活過好，不讓家人朋友擔心，我一樣很愛這個世界也很愛每個人，暫時不會再對外多說甚麼或博取甚麼關注，只希望這件事能盡快落幕，以上吳秉孺還望大眾諒解。」

（炎亞綸FB）

不過，耀樂在下午約三點許，於社交平台發出聲明，直指「截至目前為止，吳庚霖（即吳秉孺、炎亞綸）一再以不實的說詞為其辯解、拒絕正視所犯的過錯，甚至多次對外發布聲明混淆大眾視聽，試圖將其犯罪行為美化為私人感情糾紛。」耀樂更指對方當年利用懸殊的地位，對年僅16歲的他拍攝私密影片，甚至在分手後將影片散播給他人等種種行徑，這絕對不是無足輕重的感情糾紛，他認為是毀滅一個16歲少年人生的沉重打擊。他又提到對於檢察官指證據不足，不起訴的部分，耀樂承認當年確實不懂得如何保護自己，但他會繳續與律師研議就此部分提起再議，以還原真相並以正視聽。

耀樂亦有發聲明。（耀樂IG）