宣萱為101歲工人姐姐慶祝生日！指對方教自己很多人生道理：英姐當我親生女

宣萱給人又叻又能幹的獨立女性形象,原來她亦相當念舊,近日為湊大她的傭人英姐慶祝101歲生日,一齊切蛋糕慶祝,人瑞英姐外表好後生,跟宣萱一樣都是美魔女!

宣萱帶生日蛋糕到老人院探望英姐,她上載攬實英姐的合照,以英文寫道:「Can never thank Ying Je enough for loving and raising me. Not sure how I would have turned out without her. Today is her 101st birthday! A very Happy Birthday to her and most importantly - 身體健康、開開心心!(永遠無法感謝英姐對我的愛護和養育。如果沒有她,不知道我會變成怎樣。今天是她的101歲生日,祝她生日快樂,最重要—身體健康、開開心心!)」

相中的英姐精神奕奕,頭髮濃密又整齊,宣萱開心攬實她,感情非常深厚,感覺充滿愛。宣萱又說:「英姐當我是親生女兒般養大。」網民都祝福英姐身體健康,更有唔少人稱讚宣萱飲水思源,多年來將兒時傭人視為親人,一直照顧對方養老,孝心非常難得。亦有網民讚英姐和宣萱都屬美魔女:「兩個美女都像比實際年齡少20歲,英姐80左右,宣萱像30多。」

其實,宣萱曾帶英姐亮相HOY TV節目《放學後》,大談英姐對自己人生的影響。宣萱指英姐雖沒讀過大學,但很有生活智慧,教育小宣萱很多人生道理和生活常識,如摺衫、打掃等,讓她12歲獨自到英國讀書時可以自理。英姐不時發表人生金句,例如「呻饑勿呻飽」,又教導宣萱「做人唔好抱怨太多,唔好要求太多」,令宣萱銘記於心。宣萱指英姐教識她如何愛人:「因為佢無條件咁錫我,佢做呢一切唔單單係為份人工,而係用心咁教我,其實佢冇必要咁做。細個英姐成日同我哋講要知足常樂,當時聽到都會『哦哦』咁囉,但大個就會明白佢用心良苦。」她又稱:「冇英姐就唔會有今日嘅我。」

工作繁忙的宣萱,平日一定抽時間陪伴英姐,跟哥哥、大嫂陪英姐飲茶:「我哋飲茶自己有自己講,英姐想搭嘴就會講嘢,唔講都冇所謂,但佢一聽到有得飲可樂就會點晒頭。」因為英姐在老人院居住不准飲可樂,所以宣萱帶她外出時,有時會偷偷請英姐飲可樂,溫馨有愛。