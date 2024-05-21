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21/05/2024

宣萱為101歲工人姐姐慶祝生日！指對方教自己很多人生道理：英姐當我親生女

#演員 #娛樂 #宣萱 #晴報文章 #影視娛樂
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Photo: IG、網上截圖

　　宣萱給人又叻又能幹的獨立女性形象，原來她亦相當念舊，近日為湊大她的傭人英姐慶祝101歲生日，一齊切蛋糕慶祝，人瑞英姐外表好後生，跟宣萱一樣都是美魔女！

 

　　宣萱帶生日蛋糕到老人院探望英姐，她上載攬實英姐的合照，以英文寫道：「Can never thank Ying Je enough for loving and raising me. Not sure how I would have turned out without her.  Today is her 101st birthday! A very Happy Birthday to her and most importantly - 身體健康、開開心心！（永遠無法感謝英姐對我的愛護和養育。如果沒有她，不知道我會變成怎樣。今天是她的101歲生日，祝她生日快樂，最重要—身體健康、開開心心！）」

 

 

　　相中的英姐精神奕奕，頭髮濃密又整齊，宣萱開心攬實她，感情非常深厚，感覺充滿愛。宣萱又說：「英姐當我是親生女兒般養大。」網民都祝福英姐身體健康，更有唔少人稱讚宣萱飲水思源，多年來將兒時傭人視為親人，一直照顧對方養老，孝心非常難得。亦有網民讚英姐和宣萱都屬美魔女：「兩個美女都像比實際年齡少20歲，英姐80左右，宣萱像30多。」

 

 

　　其實，宣萱曾帶英姐亮相HOY TV節目《放學後》，大談英姐對自己人生的影響。宣萱指英姐雖沒讀過大學，但很有生活智慧，教育小宣萱很多人生道理和生活常識，如摺衫、打掃等，讓她12歲獨自到英國讀書時可以自理。英姐不時發表人生金句，例如「呻饑勿呻飽」，又教導宣萱「做人唔好抱怨太多，唔好要求太多」，令宣萱銘記於心。宣萱指英姐教識她如何愛人：「因為佢無條件咁錫我，佢做呢一切唔單單係為份人工，而係用心咁教我，其實佢冇必要咁做。細個英姐成日同我哋講要知足常樂，當時聽到都會『哦哦』咁囉，但大個就會明白佢用心良苦。」她又稱：「冇英姐就唔會有今日嘅我。」

 

 

　　工作繁忙的宣萱，平日一定抽時間陪伴英姐，跟哥哥、大嫂陪英姐飲茶：「我哋飲茶自己有自己講，英姐想搭嘴就會講嘢，唔講都冇所謂，但佢一聽到有得飲可樂就會點晒頭。」因為英姐在老人院居住不准飲可樂，所以宣萱帶她外出時，有時會偷偷請英姐飲可樂，溫馨有愛。

 

轉載自: 晴報

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