古天樂和YouTuber混血肥仔拍片！半日「任舞」快閃泰國超巿！任務在身不能被粉絲截停最終靠3法寶甩身

古天樂一向表現都比較嚴肅，其實為人都好玩得。他近日被舉辦《明日戰記》放映場的YouTuber混血肥仔邀請，為YouTube頻道BBO | Black Box Office拍攝短片。古天樂在片段內，隨和地跟兩位主持人去逛泰國超級巿場，以及去玩具店打機，而且更接受挑戰，當然由古天樂贏出。全程古天樂都不時露出笑容，難得一見。

人氣高企的古天樂，在世界各地都有Fans。早前，古天樂去泰國誠心拜四面佛時，被網民影到，而且有Fans認出後被要求合照，古天樂都來者不拒。今次古天樂接受YouTuber混血肥仔邀請在泰國拍攝短片，更挑戰任務，於曼谷最多遊客的大型商場Central World內，極速衝上7樓的超級巿場購物後離開，沿途不能被Fans截停影合照。

古天樂一口答應挑戰，花了約11分鐘完成任務，其間雖然被認出，不時有Fans在旁邊尖叫，但古天樂都一樣少理，向著目標直衝，而他的秘技就是戴上太陽眼鏡兼戴耳筒聽歌。全程古天樂都急步走，並沒有理會旁人，只是最後離開商場見到有人在遠處叫自己時，揮手打招呼。如此順利，卻被製作團隊發現古天樂屈機，天下一得力公關暗中協助，成功勸喻Fans暫時不要埋身。另外，古天樂亦隨團去一個玩具公司參觀，期間與混血肥仔一起打遊戲機，古天樂就玩得太興奮，唔覺意拆散遊戲機靈件，他自己都忍不住大笑，隨後想再玩的時候，已經不能再郁動。

此行，古天樂還跟混血肥仔行其他超級巿場，透露平時自己都會由自己去超級巿場入貨。別人眼中的大忙人，古天樂則表示自己做事效率很快，所以每日都還有很多空餘時間，他還說：「唔係做嘢嘅時候就係放假，唔一定係喺假期去第二個地方先係放假，就算喺屋企都係放緊假。我唔使特登放假先可以平衡自己，其實人最重要平穩自己嘅情緒，唔好突然太波動。」

網民睇片後都大讚很驚喜和意想不到，製作團隊能把古天樂的另一面呈現給觀眾，「真係堅喎！古生都同你玩」、「呢個勁驚訝，成個過程古天樂都好自然，睇得好舒服」、「古生真係有心提攜後輩」、「勁！搵到古生肯一齊玩」、「古生又肯陪你玩」、「好正，說不出的喜感」、「難以想像古生咁癲陪你玩」。