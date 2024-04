金像獎2024 | 香港電影金像奬得獎名單、6大看點！台灣女神超驚喜登場 / 古天樂一秒變劉青雲 / 劉嘉玲戴大龍蝦與梁朝偉「隔住個Mon」耍花槍

第42屆香港電影金像奬昨日(14日)舉行,大家有沒有看呢?今次和大家一齊看看今次的金像獎得獎名單,再重溫一下昨日金像奬的6大看點!到底誰是今次的影帝、影后呢?

第42屆香港電影金像奬在4月14日於香港文化中心大劇院舉行,如果有留意的話,相信都大約知道金像獎得獎名單,和大家一齊看看得獎名單。

金像獎2024得獎名單

● 最佳電影:毒舌大狀A Guilty Conscience

● 最佳導演:鄭保瑞(命案)Mad Fate

● 最佳編劇:游乃海、李春暉(命案) (Mad Fate)

● 最佳男主角:梁朝偉(金手指)(The Goldfinger)

● 最佳女主角:余香凝(白日之下)(In Broad Daylight)

● 最佳男配角:姜大衛(白日之下)(In Broad Daylight)

● 最佳女配角:梁雍婷(白日之下)(In Broad Daylight)

● 最佳新演員:謝咏欣(但願人長久)

● 最佳攝影:潘耀明(金手指)(The Goldfinger)

● 最佳剪接:梁展綸、David Richardson(命案)(Mad Fate)

● 最佳美術指導:林子僑(金手指)(The Goldfinger)

● 最佳服裝造型設計:文念中(金手指)(The Goldfinger)

● 最佳動作設計:董瑋(爆裂點) (Bursting Point)

● 最佳原創電影音樂:泰迪羅賓、戴偉 (4拍4家族)(Band Four)

● 最佳原創電影歌曲:填詞魂(填詞L)

A Lyricist Wannabe(The Lyricist Wannabe)

作曲及主唱:謝雅兒

填詞:黃綺琳

● 最佳音響效果:Nopawat Likitwong(金手指)(The Goldfinger)

● 最佳視覺效果:黃智力、潘志恒 (金手指)(The Goldfinger)

● 新晉導演:卓亦謙(年少日記)(Time Still Turns The Pages)

● 最佳亞洲華語電影:周處除三害 The Pig, the Snake and the Pigeon

● 終身成就獎:洪金寶

● 專業精神獎:唐萍

