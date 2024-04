《淚之女王》收視有望打破《愛的迫降》紀錄？即睇劇中討論度超高5位演員：韓國男神金秀賢 / 演技外貌出眾金智媛 / 演藝界真正貴公子是他！睇埋各演員人氣劇集推介

大家有沒有在Netflix看《淚之女王》(Queen of Tears)?說到近日熱爆的劇集,一定提到這套《淚之女王》。在第12集,收視率破了20%,打破《鬼怪》的紀錄,直迫玄彬、孫藝真演出的《愛的迫降》,很多人都期待這套劇會破《愛的迫降》的紀錄!在《淚之女王》中,有5位討論度較高的5位演員,今次就跟你們一齊看看這5位演員有甚麼來頭及曾演出過的劇集!

韓國浪漫喜劇《淚之女王》(Queen of Tears)由韓國男神金秀賢和女神金智媛主演,俊男美女組合真的有不少火花!《淚之女王》由《愛的迫降》、《來自星星的你》知名編劇朴智恩操刀,故事講述Queens百貨社長洪海仁選擇和龍頭里超市之子白賢宇結婚。而白賢宇擁有著高顏值與首爾大學法學院的學歷,結婚後變成集團的駙馬。洪海仁身患絕症,只有3個月壽命,令二人的婚姻遭遇危機,到底可以怎樣解決?

淚之女王高話題演員│1. 金秀賢:演技好的韓國男神

第一位當然是說說主角之一的金秀賢,金秀賢是很多人心目中的男神,大家看過他的哪一套劇呢?36歲的金秀賢在2007年出道,差不多套套的作品超受歡迎,好像是《來自星星的你》、《製作人》、《雖然是精神病但沒關係》、《某一天》、《眼淚女王》。當中,大家一定記得他在《來自星星的你》中所演的外星人都敏俊,當年劇集一出已經成為全球熱話!今次,他更憑《淚之女王》四度提名第60屆百想藝術大賞電視部門最佳男主角獎。

推介劇集:《來自星星的你》My Love from the Star、《雖然是精神病但沒關係》It's Okay to Not Be Okay

今次要推介金秀賢的作品有《來自星星的你》及《雖然是精神病但沒關係》,他在2部劇中分別飾演外星人都敏俊及有沉重人生重負的精神病院男看護文康泰,2個角色都十分不一樣,大家都可以看看!

