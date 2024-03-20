梁朝偉獲後輩P1X3L集郵！相中現社恐尷尬樣！網民指影帝怕醜得可愛：放過偉仔

影帝梁朝偉雖然見慣世面，但出名怕醜的他經常社恐發作，反而令網民覺得他好可愛。日前偉仔出席香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮，獲後輩P1X3L恭敬集郵，誰知偉仔在相中的尷尬反應竟為網民熱議，高呼「放過偉仔」！影帝梁朝偉雖然見慣世面，但出名怕醜的他經常社恐發作，反而令網民覺得他好可愛。日前偉仔出席香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮，獲後輩P1X3L恭敬集郵，誰知偉仔在相中的尷尬反應竟為網民熱議，高呼「放過偉仔」！

偉仔在導演會頒獎禮上憑《金手指》奪得「最佳男主角」，當晚現場有不少演藝界後輩，見到偶像偉仔當然忍不住追星集郵。男團P1X3L三位成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）也不例外，乘機與影帝合照放上網，George更開心表示追星成功「我無憾了」。

相中，P1X3L三子表現開心，Marco及George掩不住追星的興奮笑容，而Phoebus則淡定拎住酒杯。偉仔夾在三人中間，抿嘴笑容竟然相當牽強，肢體動作更顯得僵硬，他伸直雙手緊握，深怕被碰到一般，看似行刑一般難受。

不少網民見到偉仔的反應忍不住搞笑說：「影帝有種被迫同bully佢嘅同學影相扮fd嘅含蓄感」、「朝偉係咪被迫害？係嘅話單一下眼！」、「偉仔個樣勁怕醜，好可愛」、「緊張的小手」等。有人笑言看到四人表情，反而顯得偉仔似fans搵P1X3L集郵：「偉仔見到偶像好緊張」、「見到梁朝偉嗰樣忍唔住大笑出聲，點解可以仲淆過新人」、「你哋嚇親朝偉呀」、「被人挾持住咁」、「放過阿偉」。相中表現得最淡定的Phoebus，搞笑在story回應：「我都緊張！」

相反，在當晚同一場合中，偉仔見到熟悉的面孔，與張繼聰及鄧麗欣（Stephy）合照時，明顯緊張消失，笑容從容得多，對比非常強烈。出名社恐的偉仔，曾有傳他獨自睇戲時會買夠六張飛，以免被陌生人打擾，他及後笑住澄清：「沒有那麼誇張哦，就買三張而已。」