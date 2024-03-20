  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

20/03/2024

陳狄克離世「乖女」Po出《大帥哥》拍攝花絮！吳嘉儀分享點滴：喺公司每次撞到都會叫你「老豆」

#陳狄克 #無綫綠葉王 #醫院離世 #吳嘉儀（阿七） #大帥哥 #老豆 #法言人 #逆天奇案2 #神耆小子 #再見‧枕邊人 #中國殺人王 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　無綫綠葉王陳狄克上周五（15日）於醫院離世，享年76歲。曾在劇集《大帥哥》與陳狄克演父女的吳嘉儀（阿七），18日晚分享多張拍攝花絮照片懷念「老豆」。

 

 

　　阿七上載多張與陳狄克拍攝《大帥哥》時的照片，相中的陳狄克笑容和藹可親。阿七留言說：「『老豆，一路好走阿娟會乖』，自從剛入行拍《大帥哥》做你個女之後，由香港到佛山，之後喺公司每次撞到，都會叫你『老豆』、你又叫返我『點呀阿女』感覺好親切你現實中的女兒也會為你這個勤力、豁達的爸爸感到驕傲。」

 

　　阿七除了上載她在埋位時拍攝陳狄克的笑臉照，還有一條短片：「最後的片段時跟你開玩笑叫你演繹你經典殺人王狄克的英文對白。」片中，陳狄克一秒入戲說：「Who sent you to kill me？」可見陳狄克好玩得。16歲入行做幕後的陳狄克，曾獲武指韓義生與監製宗燦枝邀請，擔任1976年麗的劇集《中國殺人王》男主角，亦是他職業生涯中唯一一次男主角。

 

　　近年，陳狄克在《法言人》中演拾荒者「釗伯」，被控在垃圾站放火，最後獲撤銷控罪。陳狄克留下遺作《逆天奇案2》及《神耆小子》，而昨晚一集《再見‧枕邊人》亦見到他的蹤影，他飾演茶餐廳老闆，為羅天宇及麥秋成點餐，又豎起姆指大讚麥秋成英雄救美。

 

　　昨日，張雷向本網證實陳狄克死訊：「打電話畀佢太太得知消息，15號已經走咗，70幾歲年紀大喇，佢喺屋企話唔舒服，跟住送去醫院之後走咗喇，通常醫生講老人家都係話肺炎嘅。佢平時都算幾精神，唔係病君，幾個月前仲有見面出嚟飲茶。」張雷形容陳狄克「好玩得」：「以前一齊開工一齊玩，好Friend ，平時好好傾，大家圍埋一齊就會吹水，好玩得。」

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#陳狄克 #無綫綠葉王 #醫院離世 #吳嘉儀（阿七） #大帥哥 #老豆 #法言人 #逆天奇案2 #神耆小子 #再見‧枕邊人 #中國殺人王 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk